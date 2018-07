ARTICOLO 18 Quando si può applicare ai soci lavoratori di una coop

Quando Sonic e Mario erano i protagonisti dei programmi per bambini - ARTICOLO : ”Le avventure di Sonic” è stata una delle poche serie animate ad aver avuto l'onore di essere registrata su videocassetta nella mia famiglia. Non è stato facile, dato che entrambi i miei fratelli erano più grandi di me, eppure ce l'ho fatta. Mio fratello, nonostante allora fosse un videogiocatore, trovava le puntate troppo sciocche. Alla fine però, programmi per adolescenti come “Bayside School” e “La squadra del cuore” avrebbero preso il suo ...