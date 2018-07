Arriva il “pronto soccorso” in spiaggia per le tartarughe : Vedette per gli avvistamenti delle tartarughe in difficoltà e operatori di primo soccorso, con tanto di “vasche” pre-ospedaliere di accoglienza: il tutto per aiutare Cnr–Ismar a ridurre i casi di catture accidentali e di mortalità post cattura delle tartarughe. Questo l’apporto che i volontari dell’ente di promozione sportiva e sociale Aics, Associazione italiana cultura sport, daranno al progetto europeo TartaLife, nato per la ...

Giunta - Arriva il cambio Fratini pronto a entrare. Concia verso l'addio : ll suo impegno in politica nasce col Partito Popolare, per approdare poi alla Margherita e diventare poi un fondatore del Pd. Quali deleghe avrà pensato Nardella per lui? Olga Mugnaini

Milan - i 32 milioni di Li non sono ancora Arrivati. Elliott è pronto a subentrare : Doveva essere il 'Li Day', ovvero il giorno in cui Mister Li avrebbe rimborsato il fondo Elliott dei 32 milioni versati per l'ultimo aumento di capitale del Milan. Mossa che avrebbe consentito al ...

Decreto dignità - Di Maio : ‘Pronto ma mancano bollinature - Arriva entro martedì’. Ok a proroga fattura elettronica : Il governo ha varato l’annunciata proroga della fatturazione elettronica per i benzinai. Rinviata invece a lunedì o martedì prossimo, ha spiegato dopo il consiglio dei ministri il vicepremier Luigi Di Maio, l’approvazione dell’atteso Decreto dignità. “Il Decreto è scritto, il testo è pronto”, ha detto in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro. “Sta facendo il ...

Roma - è Arrivato Bianda per lui pronto un quinquennale : Roma - Il suo arrivo era nell'aria da giorni tanto che anche durante la presentazione di Javier Pastore il direttore sportivo Monchi aveva fatto capire che l'affare era praticamente concluso. Ma solo ...

Renzi lascia la politica per la tv?/ “Pronto un programma su Netflix” : Arriva la smentita - ma sulle Europee.. : Renzi lascia la politica per la tv? "Pronto un programma su Netflix": l'entourage smentisce tutto, mentre sul progetto Europee con Rivera e Macron il progetto resta in piedi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Kim Jong Un Arriva a Singapore : tutto pronto per il summit con Trump nel super hotel blindato : Donald Trump e Kim Jong-un sono arrivati e sono pronti per accomodarsi allo stesso tavolo. A Singapore, martedì, va in scena l'attesissimo summit tra il presidente degli Stati Uniti e il...

Futuro Milan - Arrivano conferme : il fondo Elliott è pronto a prendere in mano la società : L’esclusiva lanciata da CalcioWeb il 23 novembre 2017 sul Futuro del Milan trova sempre più conferma. Il Milan potrebbe diventare americano, dopo una breve parentesi cinese. Da mesi si fa un gran parlare di tale ipotesi, ma adesso sembra diventare sempre più concreta, giorno dopo giorno. Il debito da ‘ripagare’ infatti per Yonghong Li, si aggira tra interessi e fee, attorno ai 380 milioni. Per ripagare tale debito, il programma di Fassone ...

Google Pay sembra essere Arrivato in Italia e pronto all’uso : Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni circa la comparsa dell'app di Google Pay all'interno del drawer questa mattina e così abbiamo deciso di indagare e fare alcune prove e con nostro stupore funziona in Italia. L'articolo Google Pay sembra essere arrivato in Italia e pronto all’uso proviene da TuttoAndroid.

Codici del pronto soccorso - Arrivano i numeri al posto dei colori : Codice rosso addio. Nei pronto soccorso italiani non sarà più sinonimo di caso urgente. Non da subito, ma dall’anno prossimo, con la prima sperimentazione che parte nel Lazio, i colori saranno sostituiti dai numeri. Finora si andava dal bianco per pazienti non urgenti al rosso per pazienti in pericolo di vita. Con in mezzo il verde e il giallo che è mediamente critico, ma con possibile peggioramento. Ora si cambia e si passa ai numeri: da 1 a ...