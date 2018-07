Aristide Malnati approda su TeleNova con Storia e Misteri

blogo

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il fascino dellae la curiosità deisonoti su, l'emittente di Famiglia Cristiana visibile in Lombardia e nelle province limitrofe sul canale 14 del digitale terrestre. Ogni martedì alle ore 23 l'archeologo, egittologo e mummiologomixa conoscenza e simpatia nel programma, che sta già ottenendo un ottimo successo, tanto da convincere l'emittente a prevederne una seconda e più ricca edizione. "Si tratta di un'indagine, divulgativa, ma sempre aggiornata, su grandi enigmi dell'archeologia e della, sulle conquiste della tecnologia, con spazio anche alle bellezze della natura (dagli atolli filippini ai grandi laghi finlandesi)", racconta lui, già conosciuto al grande pubblico per le sue incursioni nell'Alfonso Signorini Show su Radio Montecarlo dal 2007 al 2014, per la partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2016 ...