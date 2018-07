Arezzo | carabinieri multano pastore | Pecore sono in divieto di sosta

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Se leabbiano la tendenza a muoversi durante il pascolo oppure are nello stesso luogo, è una questione da affidare agli zoologi e agli etologi.E nel caso che la risposta fosse la prima, ilmultato perché il proprio gregge si trovava indipotrebbe fare ricorso contro la sanzione di 82,5 euro che gli è stata comminata daiforestali.La storia di questa singolare vicenda arriva dall'alta Valtiberina, in provincia di. Dove un allevatore di ovini è stato sanzionato per violazione del codice della strada a causa del comportamento del proprio gregge di, che ingombrava - abusivamente, a quanto pare - una strada.I militari lo hanno punito in base ai commi 7 e 8 dell'articolo 184 del codice della strada, secondo cui "le moltitudini di animali non posre nelle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite ...