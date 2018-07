Arcade | Ex Fighting Layer | da Street Fighter con furore La prova di GQ

gqitalia

(Di venerdì 20 luglio 2018) Lo spin offEX ha al suo attivo 3 capitoli e mescola personaggi classici della saga Capcom e alcuni originali creati appositamente da Arika. Per la realizzazione di questo Ex, che non è sotto il patrocinio di mamma Capcom, i ragazzi di Arika hanno deciso di riesumare i loro personaggi e rimetterli in gioco. Grafica e audio La resa è interessante, bei colori, personaggi forse un po’ plastici ma l’impatto nel suo insieme non è male. Stesso dicasi per l’audio che fa il suo lavoro ma non si fa notare moltissimo. Combat system Come stile in questo caso si sente l’eredità di Capcom: il ritmo dell’azione è più vicino alle saghe die Tekken, piuttosto che agli adrenalinici Blazeblue e Dragonballz. È interessante il sistema di bonus che ogni giocatore può configurare all’inizio dell’incontro: abbiamo una miriade di potenziamenti che ...