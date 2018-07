Aperto il Misterioso sarcofago in Egitto Ecco cosa hanno scoperto

Il misterioso sarcofago trovato in Egitto e rimasto chiuso per millenni è stato Aperto : Il misterioso sarcofago di granito nero scovato ad Alessandria d'Egitto è stato finalmente aperto. Nonostante le insistenze di quanti vedevano nella possibile apertura una minaccia, il coperchio della tomba è stato sollevato. Dentro, gli archeologi hanno trovato tre scheletri immersi in un liquido rosso dall'odore insopportabile e una testa in alabastro, in condizioni non ottimali. Secondo i ricercatori, i resti umani potrebbero ...