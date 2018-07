Antonello Falqui | Per la tv iniziavo a costare troppo Mina fantastica | Bongiorno

blogo

(Di venerdì 20 luglio 2018) In tv c’è dal primo giorno, ovvero da quel 3 gennaio del 1954 in cui l'elettrodomestico più amato dagli italiani cominciò a trasmettere., autore, regista e autore di trasmissioni storiche (Il Musichiere, Milleluci, Studio Uno solo per citarne alcune), curò per MikeArrivi e Partenze, il primo programma della storia: “Me la ricordo come divertente”, ricorda sulle pagine di Spy. “Mike intervistava le più grandi star del momento che erano in partenza o in arrivo negli aeroporti. Era bravissimo a convincere le star dell’epoca”.Oggi novantaduenne,la tv continua a guardarla, nonostante l’ultima firma l’abbia lasciata nel lontano 1993: “I miei spettacoli cominciavano a esseredispendiosi per la Rai, costavo. Ci mettevamo settimane per preparare uno show, oggi invece ti danno due giorni per provare tutto e due spiccioli, sarebbe ...