Annunciata PS4 rossa di Spider-Man Limited Edition | come migliora su PS4 Pro

(Di venerdì 20 luglio 2018) I bundle PlayStation 4 Pro e PS4 di Marvel’s-Man in edizione limitata usciranno il prossimo 7 settembre. Finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale. La confezione con PS4 Pro in edizione limitata comprende una console PS4 Pro da 1 TB “Amazing Red” personalizzata interamente con il logo di-Man, un controller wireless DualShock 4 abbinato, il gioco-Man in versione fisica e un codice per scaricare dal PlayStation Store il DLC "La Città che non dorme mai".Le novità non sono ancora finite. C’è anche la PS4 in edizione limitata che invece include una console PS4 da 1 TB “Amazing Red” con uno speciale design di-Man, un controller wireless DualShock 4 abbinato, il gioco sempre in versione fisica e un codice per scaricare dal PlayStation Store il DLC sopra menzionato.Inoltre con l’uscita del gioco sul mercato arriveranno altre confezioni dedicate a ...