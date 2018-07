ANNE WITH AN E - Una serie di formazione

lostinaflashforward

(Di venerdì 20 luglio 2018) Non ci abitueremo mai a come iniziano e finiscano così in fretta la stagioni delleNetflix. Così è stato per il secondo arco narrativo dian E, diffuso in un sol colpo sulla piattaforma streaming il 6 luglio e già un ricordo. Un bel ricordo.Perché inan E siamo da subito accolti in un universo narrativo caloroso e familiare, dai colori autunnali della canadese Prince Edward Island, accompagnati per mano nel paesino di Avonlea, o tra i rassicuranti confini di Green Gables, il terreno di proprietà dei fratelli Marilla e Matthew Chutbert, e affascinati dalle numerose avventure che vedono protagonista la giovane ed esuberantean E si presenta anzitutto come l’adattamento televisivo delladi romanzi di Lucy Maud Montgomery di inizio Novecento, resi celebri a molte generazioni anche da trasposizioni televisive e in particolar modo dall’anime di ...