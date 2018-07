Ancora non si trova la 12enne dispersa nel Bresciano | utilizzati anche i droni

Non abbiamo Ancora imparato la lezione di Fantozzi : Siamo diventati bravissimi a massacrare chiunque, utilizzando i social tipo mazze da carpentiere, ma ancora non siamo capaci di affondare ?le tante, troppe, “Corazzate Potëmkin

Perché Donald Trump non merita Ancora la sufficienza piena : i voti dopo 20 mesi di governo : L'approccio manicheo non puo' essere la chiave per interpretare realta' complesse in nessun campo, tantomeno in politica dove la passione e' un elemento di base che polarizza i sentimenti ed ...

Una certa sinistra sogna Ancora la tecnopolitica. Poi non stupitevi dei populismi : Verini vorrebbe una Politica con la P maiuscola che però delega tutto agli altri, tecnopolitica in vitro che delega le scelte politiche ai tecnocrati. Poi ci stupiamo dei populismi! C'è coerenza, ...

Reggina - il calciomercato non è Ancora iniziato vero? : La Reggina ha deciso di iniziare un nuovo progetto, la dirigenza ha affidato il compito di costruire la squadra a Massimo Taibi, in panchina è stato scelto Roberto Cevoli. Gli amaranto hanno attuato una rivoluzione non solo dal punto di vista della rosa, le scelte però al momento sono state tutto tranne che convincenti. L’unica mossa che forse può essere considerata all’altezza è proprio la scelta dell’allenatore, per il ...

Stash parla Ancora dell’aggressione/ Il leader dei The Kolors : “C’era gente… ma non è intervenuto nessuno!” : Stash parla ancora dell’aggressione dopo avere difeso una donna picchiata dal suo fidanzato: il leader dei The Kolors, “C’era gente… ma non è intervenuto nessuno!”.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Wall Street non trova gli spunti giusti per salire Ancora : Due ore prima della chiusura di Wall Street si guarderà al Beige Book, il tradizionale rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Sul fronte valutario il dollaro è in ...

Mafia : Grasso - dopo 26 anni non sappiamo Ancora verità su via D’Amelio : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono passati 26 anni, e su quell’attentato ancora non sappiamo la verità, né la piena comprensione di quanto avvenuto in Italia tra la fine degli anni ’80 e la prima metà degli anni 90”. Lo ha detto Pietro Grasso di Leu alla commemorazione in aula al Senato della strage di via d’Amelio dove vennero “barbaramente uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta della ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis Ancora insieme /Video - in aereo per Maiorca : la coppia non si nasconde più! : Andrea Damante e Giulia De Lellis non si nascondono più! Su Instagram arriva la story che li mostra insieme in aereo, pronti per volare a Maiorca....(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Tria : Ancora possibile crescita non lontana da +1 - 5% in 2018 : L'Italia può ancora chiudere il 2018 'con una crescita non lontana da quella programmata', cioè il +1,5% indicato nel Documento di economia e finanza, Def,.

Dl dignità. Di Maio : questione Inps va Ancora chiarita. Boeri : non faccio politica - sciocchezze : Boeri poi nega - in una intervista a La Repubblica - qualsiasi tipo di attrito con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e respinge seccato le accuse "di fare politica". "Sono solo schiocchezze - ...

Boeri-M5s - mercoledì lo showdown in Commissione. Per Di Maio la questione non è Ancora chiusa : Lo showdown andrà in scena mercoledì mattina. Quando Tito Boeri è stato convocato al cospetto della commissione Finanze della Camera, per essere sentito in merito al decreto Dignità. Un redde rationem che si preannuncia esplosivo, le cui schegge impazzite potrebbero non essere attutite dagli spessi arazzi delle stanze di Montecitorio. Perché nelle intenzioni di quello che si trasformerà in un ...

Xiaomi Mi A2 Lite non è stato Ancora annunciato ma è già in vendita : Xiaomi Mi A2 Lite non è stato ancora annunciato ufficialmente, tuttavia, pure in assenza di comunicazioni da parte del produttore, è già stato messo in vendita. In particolare, un venditore su AliExpress propone il nuovo device di Xiaomi a prezzi compresi tra i 196 ed i 217 dollari, confermando i rumor che parlavano di uno smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite non è stato ancora annunciato ma è già in ...

Carceri : Fico - sovraffollamento Ancora non superato : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Stamattina sono stato in visita al carcere di Poggioreale. Ho visto diversi reparti, alcuni oggetto di una recente ristrutturazione, altri che continuano ad avere criticità strutturali gravissime. Ho trovato una realtà che sta cercando di rinnovarsi, ma in cui tanti e forti sono ancora i problemi da affrontare e risolvere. La stagione del sovraffollamento e del degrado, alimentati anche da leggi ...