Anche a luglio “Chiaro e Tondo Impresa”

Sky Sport F1 HD (Anche in 4K) Gp Germania Diretta Esclusiva (19 - 22 Luglio 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Per ...

Anche SE E' AMORE NON SI VEDE/ Su Canale 20 il film con Ficarra e Picone (oggi - 20 luglio 2018) : ANCHE se è AMORE non si VEDE, il film in onda su Canale 20 oggi, venerdì 20 luglio 2018. Nel cast: Ficarra e Picone che hanno diretto ANCHE la regia, Ambra Angiolini e Sascha Zacharias.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:12:00 GMT)

PAOLO FOX OROSCOPO/ Oggi 20 luglio 2018 : Toro occhio alla stAnchezza e via ai sentimenti : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 20 luglio 2018. Previsioni segno per segno: Sagittario, fine settimana in crescendo. Campanello d'allarme stanchezza per il Toro(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:38:00 GMT)

ELIZABETH/ Su Rete 4 il film con Cate BlAnchett e Geoffrey Rush (oggi - 20 luglio 2018) : ELIZABETH, il film storico in onda su Rete 4 oggi, venerdì 20 luglio 2018. Nel cast: Cate Blanchett, Geoffrey Rush e Christopher Eccleston, alla regia Shekhar Kaour. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 05:36:00 GMT)

Lo sciopero Ryanair del 25-26 luglio interessa Anche l'Italia : Cancellati 600 voli in due giorni da e per Spagna, Portogallo e Belgio. "Passeggeri tutti contattati, potranno cambiare la data del viaggio o ottenere un rimborso completo"

Resuscita Anche l’Asus ZenFone 3 Max con l’aggiornamento 355 del 19 luglio : Finalmente un segnale di vita per i tanti utenti che qui in Italia hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 3 Max, considerando il fatto che a partire da oggi 19 luglio è finalmente in distribuzione un nuovo aggiornamento per un device più popolare di quanto si possa immaginare. Nel dettaglio, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione della patch 355, con cui tuttavia non dovremmo andare incontro ad una grossa rivoluzione ...

Modello F24 : dal 23 luglio Anche per pagare imposte su atti giudiziari : Dal prossimo 23 luglio sarà possibile versare e registrare con il Modello F24 le imposte, sanzioni e interessi richiesti dall’Agenzia delle entrate anche per gli atti giudiziari. Lo ha stabilito la stessa Agenzia con un provvedimento del 10 luglio, in cui è riportato in modo esplicito che “per l’assolvimento delle imposte e dei relativi interessi, sanzioni e accessori, richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione ...

Il finale di Scandal 7 in onda in Italia il 17 luglio - presto Anche in chiaro : promo e trama dell’addio alla serie : anche per il pubblico Italiano è arrivato il momento di dire addio ad Olivia Pope e ai suoi gladiatori in doppio petto col finale di Scandal 7, in onda su FoxLife (canale 114 di Sky), in anteprima assoluta per il nostro Paese il 17 luglio alle 21.00. L'ultimo episodio della settima stagione di Scandal rappresenta anche il finale di serie: il political drama di Shonda Rhimes che ha rappresentato uno dei primi felici esperimenti capaci di ...

CHARLOTTE GRAY/ Su Rete 4 il film con Cate BlAnchett (oggi - 17 luglio 2018) : CHARLOTTE GRAY va in onda su Rete 4 oggi, in seconda serata. Nel cast ci sono Cate Blanchett, James Fleet e Abigail Cruttenden, alla regia Gillian Armstrong. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:06:00 GMT)

Musica - Summer Arena : il 24 luglio a Soverato arriverà Anche Riki : Questa nuova tranche di spettacoli dal vivo si intitola "Live & Summer mania", in cui anche a Soverato presenterà dal vivo il suo nuovo singolo in duetto con i CNCO, dal titolo "Dolor de cabeza", che ...

Anche in Italia problemi Facebook in fase di login : dettagli sul bug del 12 luglio : Sono in corso dei problemi Facebook in giro per il mondo oggi 12 luglio. Non si tratta di un vero e proprio down, nel senso che l'app non appare inutilizzabile in giro per il mondo, ma allo stesso tempo dobbiamo prendere in esame alcune segnalazioni che in parte riguardano Anche gli utenti Italiani per quanto concerne il login. Mettiamo dunque a fuoco la vicenda, a distanza di pochi giorni dal bug che abbiamo trattato prontamente sulle nostre ...

In Edicola sul Fatto del 12 luglio : Davigo superstar - cambia tutto Anche nella magistratura : Urne aperte Csm, Davigo è il più votato. Ma crescono i conservatori Oltre al magistrato simbolo di Tangentopoli, viene eletta al Consiglio superiore anche Micciché (magistratura Indipendente) sostenuta dall’ex sottosegretario Cosimo Ferri di Antonella Mascali I ministri Salvini di Marco Travaglio La notizia che Matteo Salvini ha spiccato un mandato di cattura, a carico dei migranti ammutinati sul rimorchiatore Vos Thalassa prima di essere ...

Un bel Matrimonio a Luglio - gioia e dolori per gli invitati - ma può Anche essere un’occasione… : Pensare ad un Matrimonio a Luglio, come prima cosa mi fa pensare al sudore sul collo per la camicia troppo stretta e all’effetto sauna della giacca, come anche ai pantaloni incollati e ai piedi imprigionate in scarpe improbabili per il periodo. Passare le ore a tavola, poi, con le portate che si susseguono, con le battaglie all’ultimo goccio di acqua fresca, mi fa sorridere e piangere al contempo. Me lo immagino così un Matrimonio ...