Ancelotti ha tutto da perdere | è il parafulmine per il mercato di DeLa

De Laurentiis - tutto su Areola : Ancelotti ha convinto il portiere : È volato a Parigi, Aurelio De Laurentiis . Per prima cosa perché c'era una riunione dell'Eca, l'associazione dei club europei di cui il presidente del Napoli è chairman, ovvero capo del Marketing and ...

Calciomercato Napoli - è tutto vero : in arrivo colpi clamorosi per Ancelotti - la lista della spesa è da sogno [NOMI e DETTAGLI] : E’ tutto vero, il Napoli si prepara a mettere a segno colpi clamorosi in vista della prossima stagione. Sarri ha entusiasmato con un gioco fantastico ma adesso rappresenta già il passato, il presidente De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un allenatore internazionale, il migliore in circolazione: Carlo Ancelotti. Sono arrivate garanzie dal punto di vista tecnico, in particolar l’intenzione è piazzare colpi clamorosi che entusiasmano la ...