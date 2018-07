Amichevoli | alla Roma non basta Schick | pari con l' Avellino

Pallavolo – La Nazionale maschile a Cavalese affronta l’Olanda per due Amichevoli estive : Nazionale maschile : il 3 e 4 agosto a Cavalese due amichevoli contro l’Olanda La Nazionale seniores maschile si radunerà nuovamente a Cavalese lunedì 23 luglio per un collegiale che terminerà sabato 28. Questo l’elenco degli atleti convocati dal ct azzurro Gianlorenzo Blengini: Michele Baranowicz, Davide Candellaro, Simone Giannelli, Filippo Lanza, Gabriele Maruotti, Daniele Mazzone, Gabriele Nelli, Simone Parodi, Luigi Randazzo, Salvatore ...

Ritiro Juventus/ In attesa di Ronaldo - Allegri ritrova i suoi alla Continassa : ecco il programma di Amichevoli : Ritiro Juventus : parte oggi 9 luglio la preparazione estiva dei bianconeri di Allegri alla Continassa . Già deciso il programma delle amichevoli : in calendario la ICC. (Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 05:17:00 GMT)

Pallanuoto femminile - Italia-Cina 8-7 : il Setterosa vince la prima delle tre Amichevoli : Il Setterosa ha vinto la prima delle tre amichevoli contro la Cina in preparazione agli Europei di Barcellona: a Firenze la nazionale italiana di Pallanuoto femminile si è imposta sulla selezione asiatica per 8-7 rimontando negli ultimi minuti. Le cinesi infatti erano avanti 7-6, poi a 4’20” è arrivato il pari di Bianconi. Rete decisiva a 2’22” dal termine di Picozzi, unica in vasca a mettere a segno una doppietta. Le ...

Amichevoli - Neuer torna in campo ma la Germania perde. Ok Inghilterra - 2-1 alla Nigeria : Due le notizie per la Germania: una bella e una brutta. Meglio sempre partire da quelle positive: Manuel Neuer è tornato a giocare, a distanza di 260 giorni dall'ultima partita con il Bayern. Il ...