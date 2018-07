Amichevole Milan-Novara | orario | diretta tv e info streaming

newsinforma

: Sulla #Gazzetta in edicola oggi: ? Milan, Bonucci vendesi. E oggi c'è il TAS ? CR7, estate sprint per essere al...… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi: ? Milan, Bonucci vendesi. E oggi c'è il TAS ? CR7, estate sprint per essere al...… - AndreaBricchi77 : Intanto l’amichevole di domani, per la prima volta, sarà trasmessa in diretta Twitter, con commento in inglese. - AntoVitiello : Venerdì 20 luglio amichevole del Milan a Milanello contro il Novara, poi domenica la partenza della squadra per gli USA -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Si giocherà quest’oggi, venerdì 20 luglio, la primastagione del. I rossoneri sfideranno ildi Mimmo Di Carlo alello Sports Center di Carnago. Il match, il cui calcio d’inizio è previsto alle ore 17, verrà disputato a porte chiuse. Dove vedereoggi:tv sul canale ufficiale dei rossoneri Questa prima uscita stagionale dei rossoneri sarà visibile sul canale ufficialeTV, visibile al 230 della piattaforma satellitare Sky. Per poter guardareTV, è necessario aver sottoscritto un apposito abbonamento. In assenza, purtroppo, i tifosi rossoneri e gli appassionati di calcio non potranno seguireintv. Tuttavia, per chi non è abbonato al canale monotematico, sarà possibile seguire il match gratuitamente in. L’tra il club meneghino e i piemontesi, infatti, dovrebbe essere ...