“Amiche un corno” In pubblico così | ma in privato… Kate Middleton e Meghan Markle

caffeinamagazine

(Di venerdì 20 luglio 2018) Una con l’abito, l’altra in pantaloni e camicia; una con i capelli sciolti, l’altra con l’ormai celebre messy bun. L’ultima volta le abbiamo viste. Le cognate-duchesse hanno fatto un’uscita a due, senza mariti al seguito e insieme hanno assistito dalla tribuna reale alla finale femminile di Wimbledon, il torneo di tennis più antico e prestigioso che c’è. E chiaramente hanno catalizzato l’attenzione di presenti e fotografi sugli spalti. Belle, ovvio. Stilose, altrettanto ovvio. Ma al di là di queste banalità, anche sorrisi, sguardi d’intesa, chiacchiere. Come due amiche. Sono quasi coetanee (è nata nel 1982 enel 1981), non sono ‘reali’ per nascita e sono diventate le mogli di due fratelli molto uniti. Laè arrivata prima, quindi potrebbe essere una buona spalla per la, ...