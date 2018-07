American Horror Story Apocalypse | rivelato il tema della nuova stagione con l’Anticristo

American Horror Story 8 : al via il 12 settembre - attesa per il progetto segreto di Murphy : Solo qualche mese separa i fan dall'ottava stagione di American Horror Story: probabilmente la più attesa di sempre. Il 12 settembre 2018 è infatti la data prescelta per la messa in onda del tanto atteso crossover tra Murder House e Coven, rispettivamente la prima e terza stagione della serie tv. Visto il grande seguito di fan dello show e la portata dell'evento, il web si è presto riempito di news e anticipazioni sulla trama e soprattutto ...

American Horror Story 8 : l'ambientazione temporale potrebbe essere un futuro distopico : Solo qualche mese separa i fan dall'ottava stagione di American Horror Story: probabilmente la più attesa di sempre. Il 12 Settembre 2018 è infatti la data prescelta per la messa in onda del tanto atteso crossover tra Murder House e Coven, rispettivamente la prima e terza stagione della serie tv.

Emma Roberts stuzzica i fan : Madison Montgomery torna in American Horror Story per il crossover tra Murder House e Coven? : Scoppia il caso Emma Roberts e i fan di American Horror Story perdono la testa. In un primo momento Ryan Murphy aveva chiaramente detto che l'ottava stagione non sarebbe stata quella del crossover visto che molti attori non avrebbero potuto tornare per via dei loro impegni, ma adesso tutto sembra cambiato. La nuova stagione, quella che dovrebbe andare in onda dal prossimo settembre, potrebbe portare sullo schermo proprio l'atteso crossover ...

American Horror Story - grande novità per la stagione 8 della serie tv : Cambio di rotta per la stagione 8 di American Horror Story. La rivoluzionaria serie tv di Ryan Murphy, celebre anche qui in Italia, si appresta a tornare sul piccolo schermo con una grossa novità. Il capitolo numero 8 non sarà ambientato in un futuro distopico come giorni fa è stato annunciato, ma bensì sarà un crossover, un incrocio con la prima e la terza stagione. Un esperimento unico e raro che conferma, di nuovo, l"invettiva e la caparbietà ...

American Horror Story 8 unirà Murder House e Coven : L'ottava stagione di American Horror Story riprenderà due precedenti stagioni della saga molto amate dai fan e non solo. Il creatore della saga Ryan Murphy ha annunciato tramite Twitter, un mezzo che usa spesso per dare notizie sulle sue creature, che l'ottava stagione di American Horror Story sarà il crossover tra Murder House e Coven ovvero tra la prima stagione della serie antologica e la terza. The Coven/Murder House AHS crossover ...

American Horror Story 9 lancerà il crossover tra Murder House e Coven? Ryan Murphy rivela nuovi dettagli : Ormai da settimane si parla del crossover tra Murder House e Coven e lo stesso Ryan Murphy lo ha annunciato già nei mesi scorsi, che sia American Horror Story 9 la "location" giusta per questo incontro? Sicuramente Murder House e Coven sono le due stagioni più amate della serie antonologica FX e vederle incontrarsi in un folle crossover è il sogno di gran parte del pubblico ma l'ottava stagione non sarà teatro di tutto questo. Ryan Murphy ...

Ryan Murphy alza il velo su American Horror Story 9 : un plot twist nel quinto episodio e il primo trailer : Ad alzare il velo su American Horror Story 9 è Ryan Murphy e questa volta non per rivelare nuovi nomi del cast ma per parlare della trama e di quello che i fan dovranno aspettarsi. La nona stagione sarà qualcosa di mai visto prima. Questa è la cosa più interessante che è venuta a galla in un'intervista che il folle papà della serie ha rilasciato a Entertainment Weekly. I primi spoiler indicano che i fan si ritroveranno davanti una storia che ...

Billie Lourd in American Horror Story 8 : la sorella “psicopatica” torna alla corte di Ryan Murphy : La notte ha regalato una novità al pubblico della serie antologica per eccellenza di Ryan Murphy: Billie Lourd in American Horror Story 8 avrà il suo posticino d'onore. La sorella "psicopatica" della scorsa stagione si prepara a tornare sul set per le riprese del nuovo capitolo della serie FX al via proprio tra poco meno di un mese. Mancano ormai pochi giorni all'inizio della produzione di American Horror Story 8 e ancora sappiamo molto poco ...