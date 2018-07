AmazonPrimeDay2018 | i prodotti più acquistati dagli italiani non sono quelli di

laragnatelanews

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di venerdì 20 luglio 2018) I giorni dell’Amazon Prime Day 2018 siconclusi con un grande successo considerando che in tutto il mondostati venduti oltre 100 milioni di. Questo grande successo ha fatto alzare la capitalizzazione di mercato della società Amazon che ha superato per la prima volta i 900 miliardi di dollari, facendola avvicinare ad Apple, che ha una capitalizzazione di circa 936 miliardi di dollari. Il Prime Day è molto atteso anche in Italia, ma il risultato deipiù venduti nel nostro Paese noni beni di elettronica di consumo ma bensìper la cura della persona e della casa. Infatti se a livello globale ipiù vendutistati gli Amazon Fire, seguiti dai dispositivi Echo, in Italia c’è stato un vero successo per Finish Pastiglie Lavastoviglie All in 1, Braun MultiGrooming Kit Rifinitore di Precisione Regolabarba e ...