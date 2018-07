Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia | possibili criticità idrogeologiche e temporali forti

Allerta Meteo Liguria : forti temporali in arrivo - criticità “gialla” : La Protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da ARPAL, per i bacini piccoli e medi delle zone B, D, E L’Allerta sarà in vigore dalle 00.00 alle 15 di domani, sabato 21 luglio. Nessuna criticità nelle altre zone. LA SITUAZIONE: sarà un fine settimana all’insegna di ripetuti passaggi perturbati sulla regione. L’instabilità si accentuerà dal pomeriggio di oggi, e, dalla notte, avremo ...

Allerta Meteo Lombardia : temporali dalle 15 : 00 di domani - attivo il monitoraggio del Seveso : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 15.00 di domani 20 luglio. Il centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune – informa Palazzo Marino – disporrà l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il ...

Allerta Meteo Veneto : temporali “di forte intensità” in arrivo - stato di attenzione : Nuovi temporali, anche di forte intensità, sono in arrivo in Veneto, soprattutto in montagna. Alla luce delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione sul bacino idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno. L’Avviso è riferito alla Criticità Idrogeologica e ha validità dalle ore 12.00 di domani, 20 luglio, alle ore 8.00 di sabato 21 ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : Campania - Calabria e Sicilia le Regioni più colpite - alto rischio tornado in serata [MAPPE] : 1/11 ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme maltempo per l’Italia per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento anche al Sud : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 (ora italiana) di domani, 18 luglio, per l’Italia, gran parte dei Balcani e la Turchia nordoccidentale per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 1 anche per parti della Polonia, Bielorussia, Lituania e Russia per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Bassi ...

Torna il maltempo - da mezzanotte Allerta Meteo su tutta la Campania : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valevole a partire dalla mezzanotte. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte maltempo delle prossime ore : criticità gialla e arancione su molte Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, sta attraversando velocemente l’intera penisola da nord-ovest verso sud-est, dando luogo a precipitazioni temporalesche anche intense, con un rinforzo della ventilazione occidentale e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo : tromba d'aria tra Mantova e Verona. In arrivo temporali anche al Centro - temperature giù di 10° : Una pazza estate, almeno dal punto di vista delle previsioni meteo, quella che si sta abbattendo sul Nord Italia e arriverà anche al Centro. Una forte perturbazione atlantica porta...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per temporali “di forte intensità” : “Confermata l’Allerta gialla sul settore centromeridionale della regione per temporali forti nel pomeriggio odierno. Anche il settore settentrionale sarà interessato da fenomeni temporaleschi di minore intensità“: lo rende noto Arpa Piemonte nel bollettino odierno, che prevede un avviso di criticità codice “giallo”. “La struttura depressionaria che determinerà diffuse condizioni di instabilità è ora presente sul sud ...

Allerta Meteo Campania : avviso di criticità per rovesci - temporali e forti raffiche di vento : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di Allerta Meteo di colore “Giallo” valido a partire dalla mezzanotte. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale interesseranno tutto il territorio anche con possibili raffiche di vento nei temporali. Nelle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini),5 (Tusciano e Alto Sele),6 ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali forti - peggioramento in serata : La perturbazione nord atlantica che da transita sulla penisola arriverà oggi in Toscana dove in serata si rafforzeranno i fenomeni già previsti per la giornata di oggi, in particolare nelle zone centro meridionali della regione, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e abbassamento delle temperature. Domani, martedì, generale miglioramento, salvo possibilità di locali temporali pomeridiani sui rilievi causati da infiltrazioni ...

Allerta Meteo - codice arancio : possibili allagamenti : stato diramato dalla protezione civile della regione Toscana un Allerta meteo codice arancio con previsione di temporali pericolosi per tutta la giornata di oggi, lunedì 16 luglio, e in attenuazione ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuovo avviso per piogge - temporali e vento : “Nelle prime ore di martedì 17 luglio piogge e temporali persistono sul settore centro-orientale della Regione, seppure in attenuazione; temporanee raffiche di vento saranno associate a questi fenomeni temporaleschi e potranno riguardare anche le zone del litorale costiero e interessare le infrastrutture turistiche particolarmente esposte in questa stagione. Esaurimento dei fenomeni nel corso della mattinata“: la protezione civile ...

Allerta Meteo Lazio : in arrivo temporali nelle prossime ore - criticità “gialla” : Dal pomeriggio di oggi, e per le successive 12 – 18 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forte raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per ...