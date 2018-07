Allerta gialla per temporali forti | grandine a Mondovì | temperature in calo di 6 gradi

Allerta Meteo Liguria : forti temporali in arrivo - criticità “gialla” : La Protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da ARPAL, per i bacini piccoli e medi delle zone B, D, E L’Allerta sarà in vigore dalle 00.00 alle 15 di domani, sabato 21 luglio. Nessuna criticità nelle altre zone. LA SITUAZIONE: sarà un fine settimana all’insegna di ripetuti passaggi perturbati sulla regione. L’instabilità si accentuerà dal pomeriggio di oggi, e, dalla notte, avremo ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte maltempo delle prossime ore : criticità gialla e arancione su molte Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, sta attraversando velocemente l’intera penisola da nord-ovest verso sud-est, dando luogo a precipitazioni temporalesche anche intense, con un rinforzo della ventilazione occidentale e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per temporali “di forte intensità” : “Confermata l’Allerta gialla sul settore centromeridionale della regione per temporali forti nel pomeriggio odierno. Anche il settore settentrionale sarà interessato da fenomeni temporaleschi di minore intensità“: lo rende noto Arpa Piemonte nel bollettino odierno, che prevede un avviso di criticità codice “giallo”. “La struttura depressionaria che determinerà diffuse condizioni di instabilità è ora presente sul sud ...

Allerta Meteo Lazio : in arrivo temporali nelle prossime ore - criticità “gialla” : Dal pomeriggio di oggi, e per le successive 12 – 18 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forte raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per ...

Allerta Meteo “gialla” in Liguria : temporali in arrivo - ecco il bollettino e le previsioni : La Protezione Civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da ARPAL, per i bacini piccoli e medi per tutte le zone. L’Allerta sarà in vigore dalle 12.00 alle 23.59 di oggi, lunedì 16 luglio. ecco nel dettaglio il bollettino di Arpal: LA SITUAZIONE: continuano i passaggi instabili sulla Liguria. Un’onda depressionaria, transitata questa mattina sulla penisola iberica, sta approcciando il Nord Italia ...

Maltempo - Allerta gialla in Toscana : temporali e grandinate : Un'ondata di Maltempo è prevista per oggi, lunedì 16 luglio, in tutta la Toscana. La Protezione Civile ha annunciato allerta gialla.

Allerta Meteo Toscana - criticità “gialla” : in arrivo rovesci - temporali e calo termico : rovesci, temporali e conseguente calo termico interesseranno anche la Toscana tra la seconda parte di domani, lunedì, e le prime ore di martedì. La Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo su tutte le province della regione a partire dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani, lunedì 16 luglio Oggi pomeriggio possibili isolati temporali in Appennino; grandinate e colpi di vento solo ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali “di forte intensità” in arrivo - criticità “gialla” : “Per la giornata di lunedì 16 luglio si prevedono condizioni di tempo generalmente perturbato. Un primo impulso di tipo temporalesco interesserà, nelle prime ore del mattino, le aree di pianura da ovest verso est. Un secondo impulso è previsto a partire dalla tarda mattinata, interessando il settore occidentale e in spostamento verso est, lasciando poi il nostro territorio a fine giornata. Gli eventi temporaleschi potranno assumere ...

Temporali al Centro-Nord - Allerta gialla su 7 regioni : Roma, 11 lug., askanews, - Una depressione presente sull'Europa centrale, accompagnata da aria più fredda, sta toccando le regioni settentrionali dell'Italia, apportando una instabilità accentuata sul ...

Allerta gialla temporali dalle 3 alle 15 Acquazzoni su Genova | : Nella notte precipitazioni sparse sul capoluogo ligure e sul Tigullio. Temperature in lieve diminuzione

Un mercoledì di pioggia con Allerta gialla a Massa-Carrara : Provincia - Nella giornata di mercoledì 11 luglio sulla provincia di Massa-Carrara avremo un cielo all'insegna dell'instabilità, sono infatti previste piogge sia nella mattinata che nella nottata. ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per le prossime ore : “forti temporali in arrivo al Nord” - criticità gialla in 7 Regioni : Allerta Meteo – Una depressione presente sull’Europa centrale, accompagnata da aria più fredda, si sta avvicinando alle Regioni settentrionali dell’Italia, apportando già dal pomeriggio di oggi una instabilità accentuata sul Nord-Est, in estensione dalla notte sul resto del Settentrione, specialmente sul Piemonte e sulla Liguria, fino all’alta Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...