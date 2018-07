ALISSON AL LIVERPOOL | È UFFICIALE Il portiere saluta la Roma | Porterò questa

Roma - ALISSON è del Liverpool : 62 - 5 milioni più 10 di bonus : Adesso è ufficiale: Alisson Becker è un nuovo portiere del Liverpool. Dopo le parole di questa mattina del ds giallorosso Monchi e le visite mediche del giocatore svolte in giornata, si aspettava ...

Ufficiale - ALISSON lascia la Roma : è il nuovo portiere del Liverpool [CIFRE e DETTAGLI] : L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Liverpool i diritti alle prestazioni sportive di Alisson Ramses Becker. Il portiere brasiliano passa al club inglese a fronte di un corrispettivo fisso di 62,5 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 10 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Il Club augura al calciatore le migliori fortune ...

Calciomercato Roma - Monchi : “ALISSON è a Liverpool - accordo a un passo” : “Alisson? Fino ad ora non abbiamo ancora chiuso. Il ragazzo è a Liverpool, siamo in una fase avanzata della trattativa. Se tutto va come deve, penso si chiuderà presto”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Justin Kluivert, parlando della cessione di Alisson al Liverpool. “E’ arrivata un’offerta molto importante, fuori mercato. ...

