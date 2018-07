Al via la sesta edizione del Giffoni Street Fest | il festival itinerante e diffuso per le

Milano. Estate insieme al via la sesta edizione : Il Municipio 5, in collaborazione con le organizzazioni aderenti al Tavolo Sociale Anziani del Municipio 5, realizza il progetto “ Estate

The Americans - dalla Russia senza amore : al via la sesta e ultima stagione : THE Americans torna con la sesta e ultima stagione dal 4 giugno, in prima visione assoluta su FOX (Sky, 112) il lunedì alle 21:50. Quando 5 anni fa The Americans fu creata dall’ex dipendente della CIA, Joe Weisberg, la serie fu subito apprezzata dalla critica USA per l’accuratezza con cui raccontava la Guerra Fredda, un’epoca che sembrava ormai lontana allo spettatore. La storia dei coniugi Philip e Elizabeth Jennings (Misha e Nadezhda), spie ...