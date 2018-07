Al via la campagna per i nuovi abbonamenti alla stagione 2018 2019 del centro eventi Il

“Pappina nel sette” - al via la campagna abbonamenti del Torino : campagna abbonamenti Torino 2018-2019. Il Torino è pronto ad affrontare la nuova stagione in cui la squadra sarà guidata ancora da Walter Mazzarri con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti fino a qualche mese fa. A partire da domani i tifosi che vorranno seguire i granata nelle gare casalinghe potranno sottoscrivere l’abbonamento: la campagna, […] L'articolo “Pappina nel sette”, al via la ...

Milan : al via la campagna abbonamenti : E’ partita oggi, alle 10, la fase di prelazione per la campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2018/2019. San Siro e’ pronto a ospitare tutti i tifosi per una nuova avventura da vivere con passione e entusiasmo. Lo slogan scelto per la campagna abbonamenti sara’ “Piu’ forti insieme” un modo per confermare lo stretto legame che esiste da sempre tra la squadra e i suoi abbonati. Da domani al 31 ...

“Più forti insieme” - al via la campagna abbonamenti 2018/2019 del Milan : Al via la campagna abbonamenti del club rossonero, che ha deciso di mantenere invariati i prezzi delle sottoscrizioni. Vendita libera dal 7 agosto. L'articolo “Più forti insieme”, al via la campagna abbonamenti 2018/2019 del Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Udinese - al via la campagna abbonamenti : i prezzi restano invariati : Il club bianconero è pronto ad affrontare con entusiasmo la nuova stagione: ecco tutti i dettagli su come sottoscrivere la tessera L'articolo Udinese, al via la campagna abbonamenti: i prezzi restano invariati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

'Bimbi in auto - ma più da soli' - al via la campagna" : 'Ogni anno nel mondo e anche nel nostro Paese assistiamo ad episodi particolarmente gravi in cui muoiono centinaia di bambini, a causa di colpi di calore a bordo di veicoli chiusi, al cui interno vengono dimenticati ...

Successo per il mercato 'campagna Amica' - la Coldiretti : 'via alle degustazioni' : Scontro fra furgone e autobus, la statale 189 è stata chiusa 3 'Sesso o diffondo video hot con un altro uomo', condannato commerciante 4 Da Palermo a Pechino col pandino, il viaggio avventura di tre ...

'Insieme per l'acqua' - al via campagna Acea : Al via, da domani, 6 luglio, 'Insieme per l'acqua', la nuova campagna informativa di Acea volta a sensibilizzare i cittadini al corretto e consapevole utilizzo della risorsa idrica , al contributo che ...

'Insieme per l'acqua' - al via campagna Acea : Roma, 5 lug., AdnKronos, - Al via, da domani, 6 luglio, 'Insieme per l'acqua', la nuova campagna informativa di Acea volta a sensibilizzare i cittadini al corretto e consapevole utilizzo della risorsa ...

'Insieme per l'acqua' - al via campagna Acea : Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Al via, da domani, 6 luglio, 'Insieme per l'acqua', la nuova campagna informativa di Acea volta a sensibilizzare i cittadini al corretto e consapevole utilizzo della risorsa idrica, al contributo che ciascuno di noi può fornire per salvaguardarla e all’impegno assunto prop

‘Insieme per l’acqua’ - al via campagna Acea : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Al via, da domani, 6 luglio, ‘Insieme per l’acqua’, la nuova campagna informativa di Acea volta a sensibilizzare i cittadini al corretto e consapevole utilizzo della risorsa idrica, al contributo che ciascuno di noi può fornire per salvaguardarla e all’impegno assunto proprio dal Gruppo per la sua preservazione, grazie agli investimenti fatti nella gestione e nella manutenzione delle ...

Fise/Assoambiente : Al via la campagna estiva #NoLittering : Roma, 5 lug., askanews, - Partirà il prossimo 10 luglio la campagna contro l'abbandono dei rifiuti '#NoLittering, Non abbandonarmi!', promossa da Fise Assoambiente, l'Associazione delle imprese che ...

Diritto d’autore - Wikipedia tenta il blitz. Gli editori europei : una campagna fuorviante : A poche ore dal voto al Parlamento di Strasburgo sulla direttiva che riscrive le norme sul copyright, Wikipedia tenta il blitz. Per convincere i deputati italiani a non votare il provvedimento, ieri ha polemicamente oscurato il sito. Alla vigilia del giorno decisivo sul destino del Diritto d’autore - si voterà domani -? i giganti del web temono di ...

MediaWorld al via la campagna RED FRIDAY : IL BLACK FRIDAY DELL’ESTATE : MediaWorld al via la campagna RED FRIDAY: IL BLACK FRIDAY DELL’ESTATE Ecco il BLACK FRIDAY dell’Estate 2018 di MediaWorld MediaWorld, insegna leader nella distribuzione di prodotti di elettronica con oltre 100 punti vendita in Italia, lancia oggi la campagna “Red FRIDAY”, una settimana di imperdibili promozioni su centinaia di prodotti best seller in tutti gli […]

MediaWorld al via la campagna RED FRIDAY : IL BLACK FRIDAY DELL’ESTATE : MediaWorld al via la campagna RED FRIDAY: IL BLACK FRIDAY DELL’ESTATE Ecco il BLACK FRIDAY dell’Estate 2018 di MediaWorld MediaWorld, insegna leader nella distribuzione di prodotti di elettronica con oltre 100 punti vendita in Italia, lancia oggi la campagna “Red FRIDAY”, una settimana di imperdibili promozioni su centinaia di prodotti best seller in tutti gli […]