Al Ministero delle finanze un dipartimento per contrastare le sanzioni

Strage in tribunale - i familiari delle vittime trascinano in giudizio Comune e Ministero : I familiari delle vittime della Strage al Palazzo di giustizia di Milano hanno trascinato in tribunale il Ministero della Giustizia, il Comune di Milano e la società di vigilanza privata All System ...

Attivisti si incatenano davanti al Ministero delle Infrastrutture : “Basta naufragi di Stato” : Stamane Attivisti di ong, associazioni, centri sociali si sono incatenati per protesta di fronte al ministero delle Infrastrutture a Roma: “Basta ai naufragi di Stato, restiamo umani”.Continua a leggere

Il Ministero delle Infrastrutture : "Benvenuto CR7". Poi il tweet sparisce : Cristiano Ronaldo alla Juve è qualcosa che va oltre lo sport. E anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha voluto esprimere la sua gioia per l'arrivo in Italia del fuoriclasse portoghese scrivendo su Twitter "Che colpo non ...

Un valido aiuto ai lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate da Ministero del lavoro e Inps : Il 6 luglio entrerà in vigore il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 sulla tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (pubblicato sulla G.U. n. 142 del 21 giugno 2018), che introduce misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e un particolare ...

M5s - un'altra farsa : piazzano un uomo al 'Ministero delle donne' : Al 'ministero delle donne'? Un uomo. Nel giro di nomine di viceministri e sottosegretari, spicca il nome di Vincenzo Spadafora , fedelissimo di Luigi Di Maio da settimane in lizza nel toto-poltrone e ...