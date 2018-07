Salute - Aifa : più italiani si curano gratis con farmaci innovativi : “Sull’innovazione farmaceutica in questi ultimi anni l’Agenzia Italiana del Farmaco ha messo in atto iniziative concrete: la definizione dei criteri di innovativi tà e la loro applicazione nella classificazione dei nuovi farmaci e la promozione di strumenti finora poco valorizzati per l’accesso precoce a medicinali essenziali (Fondo del 5%, Legge 648/1996 e “uso compassionevole”) sono solo alcuni tra gli esempi ...

Farmaci - Rapporto Aifa : ecco qual è la categoria di medicinali più consumata dagli italiani : È stato presentato oggi in AIFA il Rapporto Nazionale sull’uso dei Farmaci, che propone anche quest’anno una descrizione dettagliata dell’assistenza farmaceutica in Italia, fotografando un incremento rispetto al 2016 pari al 4,3% per i consumi e all’1,2% per la spesa farmaceutica nazionale totale. “È importante sottolineare il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale” ha dichiarato Melazzini “che ha rimborsato il 75% della spesa farmaceutica. In ...