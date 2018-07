Agrigento | richiedente asilo minaccia educatori con bottiglia rotta

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Giornata lavorativa intensa quella dei carabinieri del nucleo operativo di, il cui intervento è stato richiesto dal centro d'accoglienza del capoluogo siciliano dove alcuni immigrati ospiti della struttura avevano fatto scoppiare una lite furibonda fra di loro.Intervenuti sul luogo della segnalazione quando gli animi fra gli stranieri sembravano essersi placati, i militari sono stati testimoni oculari di un'aggressione tentata da un giovane egiziano di appena 18 anni nei confronti di alcunidel centro,ti dal nordafricano col collo di unadi vetro. Le forze dell'ordine hanno bloccato immediatamente il giovane prima che potesse fare seriamente male a qualcuno, in seguito lo hanno identificato e denunciato in stato di libertà con l'accusa di minacce aggravate.Il giovane egiziano, che si trova regolarmente in territorio italiano in qualità di ...