Agricoltura : Coldiretti - Sicilia undicesimo posto bandiere del gusto : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Con 245 prodotti la Sicilia si piazza all’undicesimo posto nella classifica delle bandiere del gusto, assegnate alle specialità censite dalle regioni che sono ottenute sul territorio nazionale secondo regole tradizionali protratte per almeno 25 anni. E’ quanto emerso oggi a Roma dove la Coldiretti ha presentato la classifica dei primati enogastronomici e la più ricca esposizione della variegata ...

Agricoltura : Coldiretti - Sicilia undicesimo posto bandiere del gusto (2) : (AdnKronos) – Le bandiere del gusto costituiscono un serbatoio immenso di sapienza e capacità tramandato da generazioni che segnano la memoria di un popolo ‘ commenta il presidente regionale Coldiretti Francesco Ferreri ‘ e che sottolineano la nostra diversità dove pochi chilometri di distanza bastano a modificare un gusto. Si tratta di un patrimonio che va salvaguardato anche alla luce delle scelte dei turisti che non solo ...

Maltempo - Coldiretti : “Agricoltura devastata - 500 miliardi di danni nel 2018” : E’ il Maltempo a farla da padrona nelle campagne di Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche, dove nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo su campi di mais, vigneti, frutteti, di verdure e ortaggi. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima perturbazione sulle regioni del Centro-Nord, che fa salire il conto dei danni ...

Maltempo : Coldiretti - Agricoltura in ginocchio - milioni di danni : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati con milioni di euro di danni nelle campagne dalla Lombardia dal Veneto dal Piemonte all’Emilia Romagna, dalla Toscana alle Marche. E’ ...

Maltempo : Coldiretti - Agricoltura in ginocchio - milioni di danni : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati con milioni di euro di danni nelle campagne dalla Lombardia dal Veneto dal Piemonte all’Emilia Romagna, dalla Toscana alle Marche. ...

Accordo di libero scambio col Canada - Coldiretti e ConfAgricoltura divise : Il «made in Italy» vende ogni anno all'economia nord-americana prodotti per circa cinque miliardi di euro, registrando un surplus commerciale bilaterale di più di tre miliardi. Stravince negli scambi ...

Ceta - Moncalvo (Coldiretti) : “Agricoltura non più merce di scambio” : Ancora una volta il settore agroalimentare è stato merce di scambio nelle trattative internazionali senza alcuna considerazione del pesante impatto che ciò comporta sul piano economico, occupazionale e ambientale”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nell’esprimere apprezzamento per l’annuncio del vice premier e Ministro delle Sviluppo Economico Luigi di Maio sulla mancata ratifica del Ceta da parte dell’Italia ...

UE - Coldiretti : l’Agricoltura non paghi il costo della Brexit : “A pagare il conto della Brexit non può essere l’agricoltura italiana dove i tagli per 2,7 miliardi di euro al budget della Politica Agricola Comune (Pac) colpiscono 800mila aziende agricole mettendo a rischio la loro capacità di affrontare sfide chiave per il Paese e per la Ue stessa, dai cambiamenti climatici, all’immigrazione, alla sicurezza“: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nella relazione ...

Agricoltura - Coldiretti : nei campi 345mila stranieri regolari : “In Agricoltura trovano occupazione regolare 345mila stranieri provenienti da ben 157 Paesi diversi che con 29.437.059 giornate rappresentano ben un quarto del totale del lavoro necessario nelle campagne italiane“: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nella relazione all’Assemblea nazionale. “Sono molti i “distretti agricoli” dove i lavoratori immigrati sono una componente bene integrata nel tessuto ...

Agricoltura - Coldiretti : il grano sardo a rischio estinzione : “Continuando di questo passo in Sardegna non si coltiverà neppure un kg di grano“: lo annuncia Coldiretti Sardegna che ha analizzato la crisi cerealicola nell’Isola che potrebbe portare “all’estinzione per il grano sardo“. “Dai 30 euro del 2014 ha cominciato a calare, 27 euro l’anno successivo per poi crollare a 21 nel 2016 (0,21 centesimi al kg) pagati al produttore che non bastano neppure a coprire i ...

Grazie ai "senior" di Coldiretti Cuneo che ancora oggi si dedicano all'Agricoltura e alla società : ... il successo del Villaggio Coldiretti, che ha portato a Torino oltre settecentomila persone, dove è stato riconfermato il grande ruolo dell'agricoltura per l'economia nazionale, ma soprattutto ...

Agricoltura : il 13 luglio l’Assemblea nazionale della Coldiretti : l’Assemblea nazionale della Coldiretti è stata convocata con le rappresentanze degli agricoltori da tutte le province e regioni d’Italia e dei movimenti dei giovani, delle donne e dei pensionati dalle ore 9,30 di venerdi 13 luglio a Roma al Centro Congressi Rospigliosi in Via XXIV Maggio 43, con la relazione del presidente Roberto Moncalvo e gli interventi, tra gli altri, del Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Agricoltura - Coldiretti : con i voucher 50mila giovani nei campi : Con il ritorno dei voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l’estate sono iniziate le attività di raccolta e presto ci sarà la vendemmia. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’apertura del vice premier e ministro Luigi Di Maio sulla reintroduzione dei voucher per le attività in Agricoltura e per le colf. Una presa di ...