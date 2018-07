Aggressione alla Pania | misure antimafia contro gli aggressori

Migranti - fermati per Aggressione all'equipaggio i due indagati sbarcati dalla nave Diciotti : La Procura di Trapani ha emesso un decreto di fermo a carico dei due Migranti sbarcati due giorni fa dalla nave Diciotti, Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero ...

Nave Diciotti - fermati i 2 migranti. Pm : “Sono responsabili dell’Aggressione alla Vos Thalassa. E sono gli scafisti” : sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

Salvini alla riapertura dell'Old Fashion dopo l'Aggressione a Bettarini. Il vicesindaco di Milano : 'Delegittima indagini : Salvini a sorpresa all' Old Fashion di Milano , il locale vicino a cui fu aggredito il primo di luglio Niccolò Bettarini , il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano, colpito da alcune coltellate. L'...

JOHNNY DEPP ACCUSATO DI Aggressione/ Licenziato il malcapitato : non scese a patti riguardo alla denuncia : JOHNNY DEPP ACCUSATO di AGGRESSIONE da Gregg "Rocky" Brook: l'episodio sarebbe avvenuto ad aprile 2017 sul set del film "City of lies". L'attore dovrà difendersi in tribunale.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 GMT)

GIULIA GRILLO - Aggressione A NAPOLI : SALVATA DALLA SCORTA/ Ultime notizie : assalitore ha minacciato suicidio : NAPOLI, ministra GIULIA GRILLO all'Ospedale del Mare dopo il caso del reparto chiuso per festa primario: “Non doveva accadere”. Prima della visita sventata AGGRESSIONE: SALVATA DALLA SCORTA(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 20:15:00 GMT)

Simona Ventura dopo l'Aggressione al figlio Niccolò : "Famiglia allargata che ha trovato una nuova strada per restare unita" : A poche dall'uscita dall'ospedale del figlio Niccolò Bettarini, Simona Ventura ha postato un lungo racconto sui social per raccontare ai suoi fan, le proprie suggestioni da mamma per la brutale aggressione avvenuta, una settimana fa, fuori una discoteca milanese.prosegui la letturaSimona Ventura dopo l'aggressione al figlio Niccolò: "Famiglia allargata che ha trovato una nuova strada per restare unita" pubblicato su Gossipblog.it 09 ...

Aggressione Niccolò Bettarini - gip : amico l'ha salvato dalla morte - : Convalidati i fermi e la custodia in carcere per i quattro giovani accusati di aver picchiato e accoltellato il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini . Il giudice nell'ordinanza: "Aggressori ...