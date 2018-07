Aeroporto di Genova | traffico record a giugno

Dall' Aeroporto di Genova in bus fino a Portofino : Teleborsa, - L'Aeroporto di Genova sempre più attento alle esigenze dei passeggeri che, utilizzando lo scalo ligure per un periodo di vacanze, devono raggiungere le località costiere. Da lunedì 16 ...

Dall' Aeroporto di Genova in bus fino a Portofino : L'Aeroporto di Genova sempre più attento alle esigenze dei passeggeri che, utilizzando lo scalo ligure per un periodo di vacanze, devono raggiungere le località costiere. Da lunedì 16 luglio fino al ...

Aeroporto - due nuove ali per il “decollo”. Cresce il Colombo di Genova : La società di gestione: struttura da adeguare agli attuali livelli di traffico. Piano da 8mila metri quadri. L’annuncio alla presentazione del collegamento con Bucarest con cadenza bisettimanale

Crescita a doppia cifra per l' Aeroporto di Genova : L' Aeroporto di Genova prosegue il suo trend positivo facendo segnare un incremento di oltre il 10% del movimento passeggeri nei primi mesi dell'anno in corso . Decisiva, ai fini del raggiungimento ...

Open Day all'Aeroporto di Genova : Oltre 80 agenzie di viaggio liguri e dieci compagnie aeree convenute all'Aeroporto di Genova per il primo "Open Day" ospitato al Cristoforo Colombo, organizzato in collaborazione con Fiavet Liguria e ...