Acsm-Agam verso partnership industriale e societaria

Acsm -Agam : Paolo Busnelli nominato presidente - Rezzonico e Canzi vicepresidenti : L'assemblea dei soci di Acsm-Agam riunitasi per nominare il nuovo CdA ha nominato Paolo Busnelli come il nuovo presidente di Acsm-Agam e Marco Rezzonico e Marco Canzi vicepresidenti . Il nuovo ...

Acsm Agam - depositate due liste per il rinnovo del CdA : Teleborsa, - In vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Acsm Agam previsto nel corso dell'Assemblea del 2 luglio 2018 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione il 3 ...