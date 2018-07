Accordo nel governo sulle nomine | Palermo sarà l’ad di Cassa depositi e prestiti

Nomine Cdp - c'è l'Accordo<br>Governo : "fumata bianca" nel vertice di oggi : 14.04 - "Fumata bianca" nell'incontro di stamattina tra il ministro dell'Economia, i due vicepremier e il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti sul dossier Nomine in Cpd. Di accordo raggiunto sul nome dell'ad di Cassa depositi e prestiti parlano fonti di governo. Il vertice, dopo quello saltato ieri, si è concluso in tarda mattinata.Nomine: tensione nel governo. Di Maio vuole le dimissioni di Tria?Le nuove Nomine ...

Migranti - Battelli (M5s) : “Chiusura porti? No - faremo accoglienza ma nella legalità. Salvini è d’Accordo con noi” : “L’Italia non vuole chiudere i porti a nessuno, ma vuole innanzitutto eliminare il business dell’immigrazione illegale e questa è una battaglia che il M5s ha sempre fatto, anche quando era all’opposizione. E per fare questo dobbiamo avere l’aiuto di tutti gli Stati membri della Ue“. Sono le parole del presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, Sergio Battelli, intervistato da Giovanna ...

Donald Trump e Theresa May mano nella mano. Dopo la Brexit "un Accordo di libero scambio" : Tra dr. Donald e mr. Trump, questa volta esce fuori il volto buono. Il presidente americano sfodera il suo sorriso migliore al bilaterale con Theresa May, si dice entusiasta per relazioni mai così buone fra Londra e Washington, "un rapporto molto, molto solido", vede grandi opportunità dalla Brexit e apre alla firma di un accordo di libero scambio, sottolinea la forte sintonia su diversi temi, dalla Nato, all'Iran fino alla ...

Voucher - c'è l'Accordo nel governo. E il reddito finisce sul tavolo di Savona : Il tira e molla è finito. Durante l'iter di conversione del decreto lavoro verranno reintrodotti i Voucher per diversi settori, in testa turismo e agricoltura. l'accordo tra Luigi Di Maio e Matteo ...

Il Milan nelle mani di Elliott - sfumato Accordo con Rybolovlev : Il Milan finisce ad Elliott. Fallisce anche l'ultimo tentativo del cinese Yonghong Li di trovare un compratore per il club rossonero e restare con una minoranza. Mr Li alla fine non ha...

Migranti - nave irlandese a Messina : 106 sbarcati. Toninelli : “Ce lo impone folle Accordo Sophia”. Salvini : “Porti chiusi” : La nave militare irlandese Samuel Beckett con a bordo 106 Migranti è approdata sabato sera nel molo Norimberga del porto di Messina. Ad aspettarla centinaia di persone con le magliette rosse, che aderivano all’iniziativa promossa da Libera, Anpi, Arci e Legambiente a favore dell’accoglienza. Non un’imbarcazione ong, ma un pattugliatore irlandese che fa parte di Eunavformed, nota come operazione Sophia, che coinvolge le navi militari ...

C'è l'Accordo : Martina segretario. E congresso pd entro le europee - Marcucci : 'Nel 2019' : Roma. Sabato 7 luglio il Pd deciderà più o meno che cosa fare di se stesso , nell' assemblea convocata all'Ergife . Venerdì 6 luglio si sono incontrati i vertici delle correnti, compreso il reggente ...

Un'azienda pugliese ha fatto un Accordo con Mr Virgin. Per mandare turisti nello spazio : Da Grottaglie allo spazio. Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera , l'azienda pugliese hi-tech Sitael e il gruppo americano Virgin Orbit hanno stretto un accordo che prevede la costruzione, ...

Olio - Italino nel maxiAccordo di filiera : è una fake news : Non esiste alcun riferimento al nome Italico nè tantomeno alle miscele di oli extravergine di oliva Made in Italy con quelli importati dall’estero nel più grande contratto di filiera per l’Olio Made in Italy di sempre siglato da Coldiretti, Unaprol, FederOlio e FAI S.p.A. (filiera Agricola Italiana), che coinvolge le principali aziende di confezionamento italiane. Lo rendono noto le organizzazioni firmatarie nel precisare che si tratta di una ...

Il Sindacato inquilini ANIA e l´Associazione Proprietari CASA MIA depositano l´Accordo Territoriale affitti nella città di Aci Catena : Oggi il Sindacato inquilini ANIA rappresentato dal Segretario Regionale Dr. Andrea Monteleone con l´Associazione Proprietari CASA MIA rappresentata dalla Presidente Cetty Moscatt, in presenza del Vice ...

Andre Agassi apre al ritorno nello staff di Djokovic : “siamo stati in disAccordo - ma niente rancori. Se Nole chiama…” : Andre Agassi è pronto a tornare nello staff di Novak Djokovic? Nelle scorse settimane i due si sono detti addio a causa di opinioni divergenti, ma in caso di bisogno il coach americano tornerebbe volentieri Nelle scorse settimane Andre Agassi e Novak Djokovic si sono detti addio. Il rapporto di collaborazione fra i due si è interrotto a causa di continui punti di vista differenti, particolarmente su come affrontare il persistente problema ...

Sanità : ambulatori di Roma e del Lazio aperti nel week-end e nei festivi - “previsto a breve l’Accordo regionale” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi, condotto da Andrea Lupoli, su Radio Cusano Campus. Il Presidente è intervenuto sulla questione dell’aperura degli ambulatori nel periodo festivo e nei week end. “Una buona iniziativa per molti cittadini che hanno bisogno di un punto di riferimento sanitario nei week end o durante i festivi. ...

Mercato NBA - Belinelli torna a San Antonio : i dettagli dell’Accordo : Marco Belinelli ha deciso quale sarà la sua prossima destinazione della carriera NBA, addio a Philadelphia dopo una grande annata Mercato NBA, Marco Belinelli ha deciso quale sarà il proprio futuro. Le offerte durante la free agency non sono certo mancate per la guardia italiana, ma alla fine nella decisione ha prevalso il cuore su ogni altro aspetto. Marco ha deciso di tornare a San Antonio, alla corte di coach Popovich. Ha firmato un ...