Accoltella passeggeri sul bus per il mare | 8 feriti | torna la paura in Germania

Germania : Accoltella passeggeri sul bus - 12 feriti : Assalto con un coltello a Lubecca in un autobus, l'autore è stato arrestato. Il primo bilancio della polizia è di 12 feriti lievi e 2 gravi, secondo quanto riporta Bild. Un testimone oculare ...

Germania - Accoltella passeggeri sul bus : 12 feriti - 2 gravi | : Il responsabile dell'attacco sarebbe già stato arrestato. È accaduto su un autobus a Lubecca, nel nord est della Germania . Lo riporta Bild. Al momento è in corso un'operazione della polizia

Germania - Accoltella passeggeri sul bus : diversi feriti - arrestato : Un uomo armato di coltello ha assalito i passeggeri di un autobus a Lubecca, in Germania . Il bilancio, ancora provvisorio, è di almeno 8 feriti . Lo riporta la Bild, secondo cui l'uomo, pare un ...

Germania - Accoltella passeggeri su un bus a Lubecca : “14 feriti - di cui due gravi”. Uomo fermato - dice di essere iraniano : Un Uomo armato di un coltello da cucina ha aggredito i passeggeri di un bus di linea a Lubecca, in Germania. Secondo il racconto dei testimoni, riportato dal quotidiano Lübecker Nachrichten, l’Uomo a tirato fuori l’arma da uno zaino e ha improvvisamente attaccato le persone al suo fianco. L’autista è riuscito a fermare il bus e aprire le porte per far scappare chi era a bordo. Sempre secondo il sito online del quotidiano ...