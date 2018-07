Acca2o | la app di Gruppo Cap informa e semplifica i processi

wired

(Di venerdì 20 luglio 2018) Secondo i più recenti dati Istat, diffusi in occasione della Giornata mondiale dell’acqua 2018, nell’arco di quindici anni la percentuale di famiglie che dichiarano di non fidarsi a bere l’acqua di rubinetto è scesa dal 40,1% nel 2002 al 29,1% nel 2017. Un dato interessante che attesta, nel complesso, un positivo cambiamento di mentalità a cui nei prossimi anni darà un contributo ancora più grande la tecnologia e la consuetudine digitale. A portata di smartphone, infatti, oggigiorno non ci sono solo social e giochi ma altri importanti asset, come le notizie per conoscere meglio l’acqua che beviamo e utilizziamo in casa ogni giorno. In LombardiaCap, il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha lanciato la nuova app, disponibile per gli utenti Android e per quelli iOS gratuitamente. Scaricando la app, per i ...