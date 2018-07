Abbandona rifiuti in strada e i vigili scoprono che evade le tasse

Genova - il “caso” dei rifiuti Abbandonati. Il Comune : «Ora multe più salate» : Angoli diventati vere e proprie discariche, cassonetti strapieni: è questo lo stato in cui si presentano diverse strade della città. E Tursi corre ai ripari con le sanzioni

Genova - è caos rifiuti Abbandonati : Angoli trasformati in discariche, cassonetti strapieni, rifiuti ingombranti abbandonati sui marciapiedi. È questo lo stato in cui si presentano diverse strade della città. Tursi corre ai ripari

Rifiuti Abbandonati e incendiati : Ecotecnica e pompieri sulla litoranea : BRINDISI - La strada litoranea a nord di Brindisi è una lunga distesa di Rifiuti abbandonati. Fra la macchia mediterranea e le erbacce che lambiscono la carreggiata, a pochi passi dalle spiagge, ...

Emergenza rifiuti a Torre del Greco : sedie - tavoli e materassi Abbandonati : Torre DEL Greco - sedie, tavoli e materassi abbandonati in strada: torna l'Emergenza rifiuti a Torre del Greco. A pochi giorni dalla rescissione del contratto con l'azienda che gestisce la nettezza ...

'Vergogna al cimitero torrese' : rifiuti Abbandonati tra le tombe : TORRE DEL GRECO - Buche, rifiuti e tranelli lungo i viali dell'eterno riposo, esplode la protesta al cimitero: 'Calpestata la dignità dei nostri defunti'. Non c'è pace al camposanto di Torre del Greco:...

Abbandona rifiuti in strada - pizzicato dalle "foto trappole" : multa e gogna social : Chi sporca le strade? A Civitavecchia, sulla costa del Lazio il sindaco pentastellato Antonio Cozzolino ha pubblicato sulla sua pagina facebook un emblematico video che immortala uno "zozzone" che scarica in strada rifiuti...

Neonata Abbandonata in un cortile tra i rifiuti : aveva ancora il cordone ombelicale attaccato : È accaduto in Cina. La bimba appena nata è stata trovata abbandonata in un cortile: probabilmente qualcuno l’ha lanciata da un muretto alto due metri. Portata in ospedale, la piccola aveva gravi ferite ma si è salvata.Continua a leggere

Rifiuti Abbandonati ed edificio costruito senza permessi : in due nei guai : UGGIANO LA CHIESA - Due denunce, nelle ultime ore, a Uggiano la Chiesa e a Porto Cesareo. Nel primo caso si tratta di S.D., un 44enne di Scorrano, deferito dai carabinieri forestali di Otranto per ...

Abbandonavano rifiuti in campagna - traditi dalle telecamere nascoste. Fioccano multe dei Carabinieri Forestali : Giro di vite contro l'abbandono dei rifiuti nelle campagne valdarnesi. La Stazione Carabinieri Forestale di Loro Ciuffenna ha installato a Terranuova Bracciolini alcune telecamere per sorvegliare i ...

Peppino sbanda in moto e muore a 36 anni : in strada c’era un sacco di rifiuti Abbandonato : La vittima, Giuseppe Leo, ha improvvisamente perso il controllo della sua motocicletta, sbandando e finendo la sua corsa sull'asfalto. I carabinieri indagano su un sacchetto di rifiuti abbandonato in strada e ritrovato proprio accanto al mezzo della vittima.--Ennesima tragedia della strada nelle score ore nel Salento. Un centauro 36enne ha perso la vita lungo la strada provinciale che collega Novoli a Carmiano, in provincia di Lecce, dopo aver ...