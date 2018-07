A Valence Sagan condanna Schär al suo destino di grande sconfitto

Tour : tripletta Sagan - vince in volata a Valence : Per il campione del mondo si tratta della terza vittoria in questa edizione del Tour.

Tour - Sagan sfreccia a Valence e fa tris. Kristoff e Demare piazzati : Peter Sagan centra in volata la sua terza vittoria di tappa al Tour numero 105. Sul traguardo di Valence l'iridato, che corre con la maglia verde di leader della classifica a punti, non ha avuto ...

Tour de France – Tripletta di Peter Sagan : il campione del mondo trionfa a Valence : Peter Sagan da urlo sul traguardo di Valence: lo slovacco campione del mondo cala il tris al Tour de France Dopo le forti emozioni di ieri, sull’Alpe d’Huez, dove il primo a tagliare il traguardo è stato un eccellente Geraint Thomas, attuale maglia gialla, oggi il Tour de France, orfano di Vincenzo Nibali, ha visto protagonisti i velocisti. 169,5, i km percorsi dai corridori da Bourg d’Oisans a Valence nella 13ª tappa ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Bourg d’Oisans-Valence. Tornano in scena i velocisti - Sagan scalpita : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima frazione del Tour de France 2018. La tappa di oggi prevede 169,5km pianeggianti da Bourg d’Oisans a Valence, ad eccezione di due Gran Premi della Montagna (uno di terza e uno di quarta categoria) che tuttavia non dovrebbero mettere in dubbio un arrivo in volata. Peter Sagan ormai ha ipotecato la maglia verde, il campione del Mondo infatti vanta 210 punti in più di Alexander ...