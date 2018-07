A Jazz & Wine in Montalcino è il giorno delle atmosfere newyorkesi degli ' In Motion

Jazz & Wine in Montalcino con tante novità : Al via la rassegna che nasce dalla collaborazione tra la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma, l’azienda vinicola Banfi ed il Comune di Montalcino, dal 17/07 al 22/07/2018. Partenza strepitosa per la ventunesima edizione di Jazz & Wine in Montalcino, il festival che nasce dalla collaborazione tra la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma, l’azienda vinicola Banfi e il Comune di Montalcino. Nel suggestivo Castello Banfi, a dare il ...

Roma Jazz Festival 2018 : Giovanni Guidi & Fabrizio Bosso in concerto : Roma – Domenica 15 luglio, alle 21.00, Giovanni Guidi e Fabrizio Bosso presentano alla Casa del Jazz, “Not a What”, nuovo progetto live che li vede insieme per la prima volta sul palco, in occasione del Roma Jazz Festival. Ad accompagnare il pianista e il trombettista, tre giovani talenti indiscussi della scena Jazz newyorchese: Aaron Burnett al sax tenore, che sta bruciando le tappe a New York, Dezron Douglas, affidabilissimo e ...

Jazz & Wine in Montalcino : una parata di stelle nelle terre del Brunello : Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21.45. Dettagli Categoria: CULTURA & SPETTACOLO Pubblicato: 06 Luglio 2018 Visite: 1 Avanti

'Udin&Jazz' da 28 anni trasversale - 'glocale' e impegnato : Forse sarà l'ultimo in città, come ha anticipato qualche mese fa il direttore artistico Giancarlo Velliscig, o forse no. Nel caso, la 28a edizione di 'Udin&Jazz' ha tutto per farsi ricordare: grande ...

La Rieti Jazz Orchestra & Davide Palma in 'Omaggio a Frank Sinatra' : Il 28 giugno ore 21.30 nel Chiostro di Sant'Agostino, la Rieti Jazz Orchestra & Davide Palma alla voce si esibiranno in 'Omaggio A Frank Sinatra'. Un concerto che rende omaggio a uno dei più grandi ...

Anteprime del Blue Notte Gorizia Jazz - Blues & Art Festival : Torna in regione dal 30 giugno il Blue Notte Gorizia Jazz, Blues & Art Festival, organizzato da Contea Società Cooperativa Sociale Onlus in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati del ...