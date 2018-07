A Di Maio il granaio | a Tria il fortino

huffingtonpost

(Di venerdì 20 luglio 2018) Ai Cinque stelle la Cdp, il grandedel risparmio pubblico in tempi di carestia, segnata dalla bassa crescita e dalla fine, entro l'anno, del Qe di Mario Draghi. Con la nomina ad amministratore delegato di Fabrizio Palermo, attuale direttore finanziario. Il Tesoro blindato come unda Giovanni, con la nomina a direttore generale di Alessandro Rivera, figura di continuità, attualmente alla guida della direzione banca e finanze.È questo l'accordo raggiunto nel corso di un riservatissimo vertice a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di, il ministro dell'economia Giovannie il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Accordo che, nel gioco delle compensazioni, tiene aperta la questione della Rai, perché è complicato per i Cinque stelle ottenere sia Cdp che Rai, anche dando ...