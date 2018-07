A cena all’Eleven Madison Park | fumo senza arrosto

vanityfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Cosa fa di un ristorante «il migliore del mondo», come decretato per Elevendalla guida The World’s 50 Best Restaurants 2017 (nel 2018 è Bottura ad essere tornato al primo posto). Per chi scrive, senz’altro la combinazione tra cucina (80%) e cura dell’ospite, ovvero la sala, il servizio, il costo ecc. (20%) e, in generale, l’esperienza della conoscenza che un grande pranzo può creare. Nei miei due pasti, pre e post rinnovamento radicale avvenuto l’anno scorso, ahimè le esperienze sono state doppiamente deludenti. E qua si deve affrontare quella tipica cultura anglosassone dell’hype, dove il consenso diffuso di chi fa tendenza, giornali, social media, influenzatori, crea miti di carta velina che alla prova si rivelano per quello che sono, operazioni del consenso,insomma. Elevenè quintessenzialmente newyorkese nel ...