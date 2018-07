A 17 anni dal G8 di Genova | che fine hanno fatto tutti i leader del movimento ' No global'

Ucciso a 18 anni da un vicino - la mamma : “Abbandonati dallo Stato - mio figlio ucciso più volte” : Il 13 gennaio scorso le uccisero a Crotone il figlio Giuseppe Parretta e ora Caterina Villirillo, presidente dell'associazione “Libere donne”, scrive una lettera aperta per denunciare di essere stata abbandonata dalle istituzioni: “Mio figlio è Stato ucciso più volte e la mano che ha armato quella dell'assassino ha un nome preciso: lo Stato”.Continua a leggere

“Mio figlio morto a 18 anni e mi trattate così”. Caterina - il dolore di una madre italiana. Difficile non essere dalla sua parte : cosa sta succedendo : Aveva appena 18 anni Giuseppe Parrettasi, quando, a gennaio scorso, si è fatto scudo morendo innocentemente per mano del pregiudicato 56enne, Salvatore Gerace, arrestato più volte in passato per spaccio di droga, detenzione di armi illegali e rapina. Ha salvato la sua famiglia, la vita di sua madre e quella dei sui fratelli. Ora però è Caterina Villirillo, la madre del 18enne ha parlare. La donna ha scritto una lettera aperta in cui ...

Spal - ufficiale l'arrivo dall'Atalanta di Petagna : contratto di cinque anni : Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo attaccante della Spal. Il centravanti lascia l'Atalanta dopo due campionati, 63 partite e nove reti complessive, e firma un quinquennale con i biancazzurri da 1,...

Ivan - 24 anni - si suicida in azienda : l’aveva ereditata dal padre ed era poi stato sfrattato : Ivan Vedovato, 24 anni, si è tolto la vita nel capannone della sua azienda: da tempo aveva ricevuto un'ordine di sfratto per i debiti che il genitore aveva accumulato e che non erano stati onorati.Continua a leggere

“Papà mi fa male lì” - bimba di 2 anni venduta dalla madre per essere abusata da più uomini : La scoperta delle terribili violenze sessuali dopo l'angosciante richiesta di aiuto della piccola al padre adottivo a cui era stata affidata dai servizi sociali.Continua a leggere

Tassista abusivo stupra cliente di 20 anni : era salita all'uscita dalla discoteca : Un Tassista abusivo egiziano di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver violentato una cliente di 20 anni dopo averla caricata davanti a un noto locale della movida di Milano. È avvenuto ...

I risparmi dal taglio dei vitalizi resteranno nel cassetto per tre anni : "La spesa complessiva iscritta nel capitolo resterà immutata". Otto paroline nella variazione di bilancio che verrà licenziata oggi dall'ufficio di presidenza della Camera per poi passare al voto dell'Aula racconta sui vitalizi una storia diversa da quella finora narrata. È una questione tecnica, che travalica nel versante politico per la narrazione fatta dalla maggioranza di Governo e in particolare dal Movimento 5 stelle ...

Breaking Bad - come andare a cucinare con Walter e Jesse a 10 anni dal debutto della serie : Finalmente si riuniscono: a celebrare i 10 anni dal debutto dell’acclamata serie tv Breaking Bad, i protagonisti Bryan Cranston e Aaron Paul si sono ritrovati in una speciale (e bizzarra) reunion. Ma bisogna subito frenare gli entusiasmi: non si tratta di una reunion ufficiale né di una possibilità concreta di un ritorno in onda della serie. Gli interpreti del professor Walter White e dello spiantato Jesse hanno infatti realizzato un video ...

Rita Dalla Chiesa - lo scatto hot (che non ti aspetti) manda in estasi i fan. La ex moglie di Frizzi - 70 anni - ha postato quella foto (e ha scioccato tutti) : Siamo abituati a vederla “con altri occhi” ed è questo il motivo per cui la foto che Rita Dalla Chiesa ha postato il 18 luglio 2018 ha suscitato clamore tra i fan. Negli ultimi giorni avevamo di nuovo parlato della ex conduttrice di Forum per via di alcuni haters che si erano scagliati contro di lei. Il motivo? Gli haters in questione l’hanno accusata di volersi sostituire a Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi. In particolare la ...

Leonardo superstar per i 500 anni dalla morte : CULTURA Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia apre al pubblico da oggi la mostra Leonardo da Vinci Parade, la prima iniziativa in vista delle celebrazioni per il V centenario della morte di Leonardo da Vinci , 1519-2019, . L'...

Bagnante imperiese di 62 anni stroncato da malore uscito dall'acqua : Un Bagnante di 62 anni, Nedo Ranise, di Cipressa, è stato stroncato da un malore, dopo essere uscito dall'acqua, nel pomeriggio in una spiaggia del Prino di Imperia. Stando a quanto ricostruito, ...

Azzannata a 23 anni dal pitbull : «Le ha staccato un braccio. Urlava : 'Non voglio morire'» : Un terribile caso di cronaca a Palermo . Una ragazza di 23 anni , F.A., è stata aggredita dal suo cane, un pitbull, che le ha letteralmente staccato il braccio destro : è successo in via Agnetta, in zona Villagrazia, come ...

Wenger si confessa : 'Ossessionato dall'Arsenal - un errore restare 22 anni' : considerato uno dei più grandi allenatori del calcio moderno, l'uomo che ha segnato un'epoca all' Arsenal consacrandolo tra i club più importanti al mondo. Lui è Arsène Wenger , 68enne francese che ha detto addio ai Gunners dopo 22 anni in panchina: una parentesi invidiabile per uno dei personaggi più indimenticabili del calcio britannico, ...