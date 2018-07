68 | noi c’eravamo | su Sky lo speciale sull’anno che ha cambiato la nostra società

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) “Una liberazione di energie amorose, una situazione sentimentale della vita”. Con questa immagine l’artista francese Gérard Fromanger descrive il movimento del ‘68. Attraverso le sue parole, insieme a quelle di molti dei protagonisti di quel periodo prorompente e controverso, Sky TG24 ripercorre uno degli anni che ha maggiormenteil mondo con lo“68, noi” in onda venerdì 20 luglio 2018 alle 21.30 e disponibile su Sky On Demand. Il doc, a cura di Massimiliano Giannantoni e Moreno Marinozzi, è una narrazione corale: il regista Bernardo Bertolucci, il giornalista Paolo Brogi, lo scrittore e fondatore del movimento giovanile del ’68 Mario Capanna, l’artista Gérard Fromanger, il cantautore e regista Paolo Pietrangeli, il filosofo Toni Negri, e la scrittrice Lidia Ravera sono le voci che spiegano cosa rappresentò quell’anno per chi lo ha vissuto attivamente. Un ...