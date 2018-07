14enne colpito con fucile da sub : è grave : Latina, 20 lug. - (AdnKronos) - Un ragazzo di 14 anni è stato colpito ad un occhio con un fucile da sub mentre si trovava al porto di Sperlonga. Il giovane, di nazionalità inglese, è stato subito soccorso con un elicottero dell'Ares 118 che lo ha portato in ospedale in gravi condizioni. Sono interve