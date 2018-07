10 proposte per non condannare la sinistra all’irrilevanza

lega nord trentino - consiglio comunale trento : Le proposte per LA pianificazione di alcune aree della città con attenzione alle soluzioni ... : ... cosa che corrisponde al nostro modo di fare politica. In questo assestamento di bilancio si è comunque dovuto intervenire secondo i limiti dettati dai tempi tecnici dei lavori pubblici, ovvero ...

Elisabetta Gregoraci sto ricevendo tante proposte per il mio futuro : La presentatrice Elisabetta Gregoraci ha le idee molto chiare sul suo futuro, ci dovrebbe essere la sua partecipazione come concorrente alla nuova edizione del “Grande Fratello Vip” e tante altre novità.. «Sto ricevendo tantissime proposte, anche televisive» ha dichiarato la Gregoraci in un’intervista che verrà pubblicata sul settimanale “Oggi”. «Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio ...

ELISABETTA GREGORACI / "Il Gf Vip? Valuterò cosa fare con la mia testa". Per la showgirl tante proposte ma... : Con suo figlio Nathan Falco è "la tipica mamma italiana", ma a sul lavoro ELISABETTA GREGORACI è determinata: nessuno può dirle cosa fare. Il nuovo amore, il suo ex e(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Come fermare le morti in mare. proposte per una gestione diversa dei flussi migratori : #OpenArms #migranti #Libia #migrants #backopenarms #Libya - annalisa camilli , @annalisacamilli, July 17, 2018 Riccardo Gatti, portavoce di Proactiva Open Arms ha raccontato a Camilli la cronaca di ...

6 proposte di design per rimodernare il salotto dei Simpson : Sono in onda da più di 30 anni, e con le loro avventure hanno saputo attraversare mode, rivoluzioni tecnologiche e intere ere politiche. Eppure, proprio come il loro inconfondibile abbigliamento, la loro casa non è mai stata modificata di una virgola, con quel salotto protagonista di ogni sigla che avrebbe davvero bisogno di una svecchiatina. Ecco allora che in soccorso dei Simpson arriva il portale HomeAdvisor, che ha deciso di rivisitare il ...

Università popolare - 60 nuove proposte per il prossimo anno : C'è poi un corso di formazione politica pensato per gli under 35. Spiega Bianco a questo proposito: «Con il percorso "ImpegnativaMente: amministrare la Polis nell'era digitale" abbiamo ideato un vero ...

Lele e Quentin40 al Wind Summer Festival per le nuove proposte con Giungla e Scusa ma (video) : Lele e Quentin40 al Wind Summer Festival, protagonisti della sfida giovani della seconda serata trasmessa su Canale 5 giovedì 12 luglio. Lele e Quentin40, questa sera, si sono sfidati nella categoria Giovani del Festival dell'estate di Canale 5. Ad essersi conquistato un posto nella gara finale che decreterà il vincitore tra gli emergenti è stato Quentin40, che ritroveremo nella quarta puntata dello show, in gara contro gli altri due ...

‘Contemporaneamente Roma’ : C’è tempo fino al 31 luglio per inviare proposte : Roma – Pubblicato online sul sito del Comune di Roma l’avviso pubblico della terza edizione di “Contemporaneamente Roma” (https://www.comune. roma.it/web/it/bando-concorso. page?contentId=BEC156630). Gli operatori culturali avranno tempo fino al prossimo 31 luglio per inviare le proposte. La manifestazione, che l’Amministrazione capitolina per il terzo anno consecutivo dedica alla produzione contemporanea, si svilupperà dal 5 ottobre ...

"proposte su credito e fisco per rilanciare l'economia" : In materia di regole del mercato e pmi, Valore Impresa propone diverse azioni per rilanciare l'economia reale italiana. - L'adozione di misure che portino all'effettiva divisione in lotti delle gare ...

Danza - classici e nuove proposte per la stagione teatrale di Ferento : VITERBO - Sono diciannove gli appuntamenti in cartellone, tra Danza, classici e nuove proposte, per la 53esima stagione estiva di spettacoli nell'incantevole scenario dell'area archeologica di Ferento: undici all'interno dell'antico teatro romano, otto nello spazio adiacente le antiche terme per 'Tramonti a Ferento'. La stagione,...

Un talent per selezionare le Nuove proposte tra le novità di Sanremo 2019 : Un talent per selezionare le Nuove Proposte tra le grandi novità della prossima edizione del Festival di Sanremo, targata Claudio Baglioni per la seconda annata consecutiva. Intervenuto durante la presentazione dei palinsesti Rai 2018, l'artista romano si è detto entusiasta di poter tornare a lavorare sul Festival senza tradire un po' di timore, tipico di chi teme nella débacle dopo il grande successo della prima. Una delle grandi ...

Perché le proposte di Galli della Loggia e Calenda non sono di sinistra : È l’ora più buia per il Pd, quella che prelude alla dissoluzione e alla catastrofe dopo l’ennesimo risultato elettorale deludente. Tutto suggerirebbe un rivolgimento, un colpo di reni e un salto per cambiare tutto, per ricostruire, per fare tabula rasa di un esperimento nobile ma mal riuscito, che ha portato alla consunzione di quelle due (e più) tradizioni che nel Partito democratico avevano trovato il modo di stare insieme e di continuare a ...