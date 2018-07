1-1 con l' Avellino si chiude il ritiro della Roma

1-1 con l'Avellino chiude ritiro Roma : ANSA, - Roma, 20 LUG - Col gol dell'1-1 subito allo scadere dall'Avellino allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone si chiude il ritiro della Roma, attesa adesso dal tour estivo negli Stati Uniti dove ...

Roma - solo un pareggio contro l’Avellino : in gol Schick : Continua la preparazione della Roma, i giallorossi si candidano ad essere protagonisti in campionato e Champions League mentre la dirigenza lavora intensamente sul mercato per rinforzare la rosa. Nel frattempo amichevole contro l’Avellino, 1-1 il risultato finale. Apre le marcature Schick con uno splendido colpo di testa su assist di Perotti, in pieno recupero arriva il pareggio di Paghera (92′) che beffa Fuzato. Buone ...

Amichevoli : alla Roma non basta Schick - pari con l'Avellino : I giallorossi pareggiano 1-1 il test dello Stirpe: quarto gol in due partite dell'attaccante ceco in questo precampionato, poi Paghera al 92'

Serie B - Avellino escluso dal campionato : "Faremo ricorso al coni" : Walter Taccone, presidente dell'Avellino. LaPresse L'Avellino non è stato ammesso al campionato di Serie B: è stato questo l'esito del ricorso alla Covisoc, un verdetto che era nell'aria. L'organismo ...

Avellino escluso dalla Serie B/ Ultime notizie - presidente Taccone : "Presenteremo immediatamente ricorso" : Avellino escluso dalla Serie B. Ultime notizie, presidente Walter Taccone: "Presenteremo immediatamente ricorso, sicuri al 100 per cento di essere ripresi"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Roma - out anche Luca Pellegrini contro l'Avellino : Di Francesco non potrà schierare 3 giocatori nell'amichevole di oggi pomeriggio , ore 19, diretta su Roma Tv, a Frosinone contro l'Avellino, anche Luca Pellegrini non scenderà in campo al Benito ...

Avellino a rischio - Taccone shock contro i giornalisti : “vi vengo a prendere uno a uno” : Situazione delicatissima per l’Avellino che rischia di non prendere parte al prossimo campionato di Serie B, minaccia shock del presidente Taccone contro i giornalisti locali e nazionali: “vi vengo a prendere uno a uno”. Ecco la riposta dell’Ordine dei giornalisti della Campania tramite il presidente Ottavio Lucarelli, ecco il comunicato: “Le frasi del presidente dell’Avellino sono di una gravità inaudita. ...

Serie B - la Covisoc condanna Bari - Avellino e Cesena : negata l'iscrizione : Situazione complicatissima in Serie B con Bari, Cesena ed Avellino che rischiano concretamente di non giocare il campionato di Serie B nella prossima stagione. Tutte e tre le società avranno tempo fino a lunedi 16 luglio per fare ricorso. Bari Per avere tutti i parametri idonei, il Bari ha la necessità di effettuare un aumento di capitale pari a 4,5 milioni di euro. Il presidente Giancaspro si è impegnato per la cifra di 1,5 milioni di euro e ...

Basket - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Gironi suggestivi per Avellino - Venezia e Virtus Bologna - preliminare con Cantù-Szolnoki Olaj : Sono stati effettuati pochi minuti fa i sorteggi della terza edizione della Basketball Champions League, la principale delle due coppe organizzate dalla FIBA. Per l’Italia, partecipano la Sidigas Avellino, l’Umana Reyer Venezia, la Segafredo Virtus Bologna (che partono dai Gironi) e Pallacanestro Cantù (che parte dai preliminari). Il sorteggio ha subito dato alle V nere un rilevante flashback: era nello stesso girone ...

Amichevoli con Latina e Avellino : Vacanze agli sgoccioli per la Roma. Lunedì partirà il lavoro della squadra squadra di Eusebio Di Francesco in vista della stagione 2018/19. Il ritiro dei giallorossi si svolgerà nel centro sportivo di ...

Roma : amichevoli con Latina e Avellino : ANSA, - Roma, 4 LUG - Vacanze agli sgoccioli per la Roma. Lunedì partirà il lavoro della squadra squadra di Eusebio Di Francesco in vista della stagione 2018/19. Il ritiro dei giallorossi si svolgerà ...

Roma : organizzate amichevoli con Latina e Avellino : Lunedì partirà il lavoro della squadra squadra di Eusebio Di Francesco in vista della stagione 2018/19. Il ritiro dei giallorossi si svolgerà nel centro sportivo di Trigoria e durerà fino a venerdì 20 luglio. Saranno due le amichevoli che la Roma disputerà in questa fase di precampionato. La prima uscita stagionale sarà a Latina, sabato 14 luglio, contro i padroni di casa; il secondo appuntamento sarà ancora a pochi chilometri dalla ...

Roma : amichevoli con Latina e Avellino : ANSA, - Roma, 4 LUG - Vacanze agli sgoccioli per la Roma. Lunedì partirà il lavoro della squadra squadra di Eusebio Di Francesco in vista della stagione 2018/19. Il ritiro dei giallorossi si svolgerà ...

Roma - il 20 luglio a Frosinone amichevole contro l'Avellino : Prende forma il ritiro pre campionato della Roma. La squadra di Di Francesco si radunerà il 7 luglio a Trigoria e comincerà la preparazione in vista della prima giornata di campionato. Tredici giorni ...