repubblica

: Yusuf Islam/Cat Stevens ha 70 anni, ma la musica non è finita - hackerphone8 : Yusuf Islam/Cat Stevens ha 70 anni, ma la musica non è finita -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Londra, 21 luglio 1948. Nasce Steven Demetre Georgiou, in arte Cat: vent'dopo diventerà una popstar acclamata in tutto il mondo, prima di convertirsi all', farsi crescere la barba, ...