Xiaomi Mi MAX 3 è ufficiale | con schermo da 6 | 9 pollici e batteria da 5 500 mAh

Ecco Xiaomi Mi Max 3 fra foto reali e specifiche confermate da Lin Bin in persona : Xiaomi Mi Max 3 è sempre più concreto. Il cofondatore di Xiaomi anticipa ancora una volta varie informazioni sul nuovo phablet della casa cinese e nel mentre arrivano le prime foto reali e qualche indiscrezioni sul prezzo. Tutto questo a poche ore dalla presentazione ufficiale prevista per domani, 19 luglio.

Xiaomi Mi Max 3 svelato da un video teaser e da vari render ufficiali : Xiaomi Mi Max 3 fa la sua prima comparsa in un video pubblicitario ufficiale e nel frattempo Lin Bin, il presidente di Xiaomi, pubblica su Weibo una manciata di render stampa ufficiali di modo che a due giorni dalla presentazione non ci sia più alcun dubbio riguardo al design del nuovo phablet.

Punto attuale sullo Xiaomi Mi Max 3 - in presentazione il 19 luglio : Il 19 luglio sarà il giorno di Xiaomi Mi Max 3, un dispositivo su cui il produttore cinese sembra abbia intenzione di investire un bel po'. Il terminale monterà un ampio display LCD in formato 18:9 con diagonale da 6.9 pollici, sprovvisto di notch (per la gioia dei più), ma contornato da cornici (superiore ed inferiore) piuttosto spesse (qualcosa andava pur sacrificato), che potrebbero rendere poco piacevole la gestione dello smartphone. ...

Xiaomi Mi Max 3 si avvicina : trapelate immagini del box di vendita : Xiaomi Mi Max 3 si fa sempre più vicino, abbiamo visto infatti che il produttore cinese ha programmato la presentazione ufficiale del suo nuovo phablet per il prossimo 19 luglio, nel frattempo, per ingannare l'attesa, sono trapelate delle immagini del box di vendita. Le immagini confermano una parte delle specifiche tecniche del device.

Xiaomi Mi Max 3 sarà presentato il 19 luglio. Ecco tutti i dettagli : Siamo in piena estate ma, come prevedibile, non si placano le indiscrezioni relative alla presentazione di nuovi smartphone molto attesi dagli appassionati, in attesa che arrivi settembre e, come da tradizione, la presentazione della nuova generazione di iPhone da parte di Apple. In particolare torniamo a parlare di Xiaomi, il produttore cinese che nei mesi scorsi ha avviato le vendite ufficiali dei suoi prodotti anche in Italia, rendendo più ...

Xiaomi Mi Max 3 e Xiaomi Mi A2 saranno presentati il 19 e 24 luglio : Xiaomi annuncia un evento globale per il 24 luglio in Spagna, e uno in Cina per il 19 luglio. In arrivo Xiaomi Mi A2 e Xiaomi Mi Max 3.

Xiaomi Mi Max 3 si mostra in un nuovo video - ancora conferme per le specifiche tecniche : Lo Xiaomi Mi Max 3 è comparso in un nuovo video! Il prossimo phablet cinese era già stato avvistato in un primo video […]

Xiaomi Mi Max 3 compare in un primo video hands-on - Honor Note 10 in una nuova immagine : Nuovo giorno nuove indiscrezioni, i protagonisti di oggi vengono entrambi dalla Cina, si tratta di Xiaomi Mi Max 3 e Honor Note 10, comparsi rispettivamente in un breve video hands-on ed in una nuova immagine. Si tratta di due dispositivi di dimensioni generose e che si preannunciano molto interessanti.

Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere un prezzo decisamente interessante : Il nuovo phablet Xiaomi Mi Max 3, la cui presentazione è attesa a giorni, potrebbe essere commercializzato a un prezzo decisamente interessante: ecco quale sarebbe la richiesta per la versione da 6/128 GB in Cina.

Molto interessante lo Xiaomi Mi Max 3 Pro : bene il comparto hardware : Iniziamo ad approfondire il discorso dedicato allo Xiaomi Mi Max 3 Pro, versione potenziata dell'ormai imminente phablet del noto brand cinese. C'è da mettere a nudo il quadro delle specifiche tecniche, che appaiono decisamente interessanti, a partire dallo schermo, con diagonale d 6.9 pollici e risoluzione FHD+ (formato 18:9), ed al netto del notch, che non dovrebbe figurare, almeno per quanto ne sappiamo fino a questo momento. Presente a bordo ...

Xiaomi Mi Max 3 Pro con Snapdragon 710 nei primi leak - e presto un nuovo evento Xiaomi : Xiaomi Mi Max 3 Pro compare, probabilmente per errore, sul sito ufficiale, svelando la presenza di uno Snapdragon 710, mentre Xiaomi sta preparando un nuovo evento globale.

Il TENAA svela la scheda tecnica (quasi) completa dell'enorme Xiaomi Mi Max 3 : Xiaomi Mi Max 3, l'enorme phablet che sarà presentato nel mese di luglio, fa visita al TENAA che ne rivela la scheda tecnica pressoché completa.

Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere uno schermo da 7 pollici e Snapdragon 710 : Secondo le più recenti indiscrezioni Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere un enorme schermo da 7 pollici e una Mobile Platform Snapdragon 710.

Manuale Xiaomi Mi Max 2 libretto di istruzioni Pdf : Mi Max 2 download la guida rapida che contiene tutte le istruzioni per poter usare il telefono Android. Trucchi e suggerimenti per usare immediatamente lo smartphone Android Xiaomi