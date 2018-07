Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta | TheGiornalisti

Il ritorno di Ghali al Wind Summer Festival coi tormentoni Cara Italia e Happy Days (video) : "Il re della trap music": così l'ha definito Ilary Blasi, introducendo l'esibizione di Ghali al Wind Summer Festival 2018 in piazza del Popolo a Roma per la terza serata dello show. Registrata lo scorso giugno, la penultima puntata dell'edizione 2018 della kermesse è andata in onda il 19 luglio su Canale5, con Ghali come terzo ospite in scaletta dopo il duo Facchinetti-Fogli e l'esibizione de Lo Stato Sociale con Luca Carboni e la ...

Wind Summer FESTIVAL 2018 / Cantanti e diretta 19 Luglio : l'energia di Cosmo fa ballare Ilary Blasi! : WIND SUMMER FESTIVAL 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 Luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i Cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:17:00 GMT)

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta : Cosmo : [live_placement]Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaWind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta: Cosmo pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 22:16.

BENJI E FEDE/ “Siamo come Holly e Benji - ci piace non prenderci sul serio” (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera, giovedì 19 luglio, in occasione della terza puntata del Wind Summer Festival 2018 Benji e FEDE accenderanno Canale 5 con la loro "Moscow Mule".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:02:00 GMT)

Ghali/ Da “Happy Days” a “Cara Italia” - il successo continua (Wind Summer Festival 2018) : Ghali si esibirà questa sera sul palco del Wind Summer Festival con la sua hit 'Cara Italia'. I programmi per l'autunno con il nuovo tour nei palazzetti.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:43:00 GMT)

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta : Ghali : [live_placement]Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaWind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta: Ghali pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 21:41.

Wind Summer FESTIVAL 2018/ Cantanti e diretta 19 Luglio : Alice Merton e Ghali infiammano la platea : WIND SUMMER FESTIVAL 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 Luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i Cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:32:00 GMT)

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta : Lo Stato Sociale feat. Luca Carboni : [live_placement]Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaWind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta: Lo Stato Sociale feat. Luca Carboni pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 21:29.

Stasera in tv | I programmi di oggi giovedì 19 luglio | Film in prima serata | Don Matteo su Rai 1 | Wind Summer festival su Canale 5 | : Stasera tv programmi oggi giovedì 19 luglio rai uno Canale 5 E I Film Stasera , giovedì 19 luglio, ci sono molti programmi tv che possiamo considerare adatti al periodo estivo della nostra televisione.

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta : : [live_placement]Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaWind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta: pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 20:57.

Musica in TV - stasera in onda la terza puntata del Wind Summer Festival : Questa sera andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Wind Summer Festival. Edizione partita al di sotto delle aspettative a livello di ascolti ma con speranza di un recupero nelle prossime puntate (compresa quella di stasera), su tutte la finalissima prevista in Piazza Duomo a Milano per inizio settembre. La puntata in onda questa sera è stata registrata in Piazza del Popolo a Roma il 23 Giugno 2018. Apriranno la puntata Roby Facchinetti ...

Wind Summer FESTIVAL 2018/ Cantanti e diretta : Thomas sul palco prima di una ricca estate (19 luglio) : WIND SUMMER FESTIVAL 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i Cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Stasera in tv : i programmi di oggi giovedì 19 luglio : Don Matteo su Rai 1 | Wind Summer festival su Canale 5 : Stasera tv programmi oggi giovedì 19 luglio rai uno Canale 5 Stasera , giovedì 19 luglio, ci sono molti programmi tv che possiamo considerare adatti al periodo estivo della nostra televisione. ...

Ospiti in scaletta al Wind Summer Festival il 19 luglio da Benji e Fede a Lorenzo Fragola e Ghali : Il Wind Summer Festival il 19 luglio giunge alla terza serata. La penultima delle quattro serate in prima TV su Canale 5 dalle ore 21.25 vede sul palco di Piazza del Popolo a Roma una serie di Ospiti italiani ed internazionali intenti a presentare i rispettivi singoli in rotazione radiofonica. Alla conduzione ci sarà anche oggi Ilary Blasi con Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Sul palco i migliori artisti italiani del momento, purché in radio ...