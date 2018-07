Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta | Ex-Otago

ALESSIO BERNABEI/ “Ti ricordi di me?” il nuovo singolo e presto il tour (Wind Summer Festiva 2018) : ALESSIO BERNABEI sarà tra gli artisti che si esibiranno durante la terza serata del Wind Summer Festival 2018. Il cantante Tarquinia salirà sul palco con “Ti ricordi di me?”.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:41:00 GMT)

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta : Emis Killa : [live_placement]Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaWind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta: Emis Killa pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 23:36.

Wind Summer Festival 2018 / Cantanti e diretta 19 Luglio : il rap di Emis Killa protagonista con Rollercoaster : Wind Summer Festival 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 Luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i Cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:30:00 GMT)

LORENZO FRAGOLA/ Insieme a Gazzelle per “Super Martina” (Wind Summer Festival 2018) : LORENZO FRAGOLA porterà sul palco del Wind Summer Festival, in occasione della terza serata, la sua "Super Martina", scritta Insieme a Gazzelle.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:26:00 GMT)

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta : Lorenzo Fragola : [live_placement]Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaWind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta: Lorenzo Fragola pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 23:26.

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta : Ultimo : [live_placement]Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaWind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta: Ultimo pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 23:15.

FEDERICA ABBATE/ Vincitrice dela sezione giovani con “Pensare troppo mi fa male” (Wind Summer Festival) : FEDERICA ABBATE, autrice del brano "Roma Bangkok", presenta sul palco del Wind Summer Festival presenta il suo ultimo brano "Pensare troppo mi fa male".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:11:00 GMT)

Wind Summer FESTIVAL 2018 / Cantanti e diretta 19 Luglio : Federica Abbate vince la gara dei giovani! : WIND SUMMER FESTIVAL 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 Luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i Cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:05:00 GMT)

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta : Federica Abate vs Le Deva : [live_placement]Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaWind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta: Federica Abate vs Le Deva pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 23:07.

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta : Carmen : [live_placement]Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaWind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta: Carmen pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 22:43.

Wind Summer Festival 2018 / Cantanti e diretta 19 Luglio : da Amici al successo - Carmen conquista tutti : Wind Summer Festival 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 Luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i Cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:42:00 GMT)

BOOMDABASH E LOREDANA BERTÈ/ La cantante sale sul palco in sella a una bici (Wind Summer Festival 2018) : Al Wind Summer Festival 2018 BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ hanno infiammato piazza del Popolo a Roma con la loro hit dell'estate "Non ti dico no". (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:42:00 GMT)

THEGIORNALISTI/ Roma balla al ritmo di “Felicità Puttana" (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera i THEGIORNALISTI parteciperanno al Wind Summer Festival 2018 con "Felicità puttana", il nuovo singolo che farà parte dell'album "Love"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:29:00 GMT)

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta : TheGiornalisti : [live_placement]Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaWind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta: TheGiornalisti pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 22:28.