Wind Summer Festival | il terzo appuntamento questa sera | giovedì 19 luglio 2018 | su

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli/ “Ci sentiamo cinque volte al giorno” ( Wind Summer Festival 2018) : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli sono tra gli ospiti della terza puntata del Wind Summer Festival 2018 in onda questa sera, giovedì 19 luglio, su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:42:00 GMT)

Boomdabash e Loredana Bertè/ “Non ti dico no” è il brano più suonato alla radio ( Wind Summer Festival 2018) : Al Wind Summer Festival 2018 Boomdabash e Loredana Bertè hanno infiammato piazza del Popolo a Roma con la loro hit dell'estate "Non ti dico no". (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:15:00 GMT)

Benji e Fede/ Accendono l'estate con "Moscow Mule" ( Wind Summer Festival 2018) : Questa sera, giovedì 19 luglio, in occasione della terza puntata del Wind Summer Festival 2018 Benji e Fede accenderanno Canale 5 con la loro "Moscow Mule".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:05:00 GMT)

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 : anticipazioni e diretta : Wind Summer Festival, in onda, stasera giovedì 19 luglio 2018, in prima serata, su Canale 5, ed in contemporanea su Radio 105, è giunto al terzo appuntamento. Alla conduzione Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Wind Summer Festival 2018 | terza puntata | Cantanti I cantanti della terza puntata del 'Wind Summer Festival' sono Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Luca Carboni e Lo Stato Sociale, Alice Merton, Ghali, Max Pezzali e ...