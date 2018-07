Wind Summer Festival 2018 terza puntata | scaletta e cantanti 19 luglio

GHALI/ Video - il successo di 'Cara Italia' e l'attesissimo tour autunnale (Wind Summer Festival 2018) : GHALI si esibirà questa sera sul palco del Wind Summer Festival con la sua hit 'Cara Italia'. I programmi per l'autunno con il nuovo tour nei palazzetti.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:23:00 GMT)

Lost Frequencies/ Video - il dj belga alla ribalta con “Crazy” (Wind Summer Festival 2018) : Il producer belga Lost Frequencies sarà tra i protagonisti della terza puntata del Wind Summer Festival 2018, in onda questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:18:00 GMT)

Alice Merton/ Video - la cantante tedesca propone il nuovo singolo 'Lash out' (Wind Summer Festival 2018) : Dopo il successo planetario del suo primo singolo 'No Roots', Alice Merton presenta 'Lash out' in occasione della puntata di oggi del Wind Summer Festival.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:03:00 GMT)

Shade/ Video - “Amore a prima insta” in Piazza del Popolo (Wind Summer Festival 2018) : Il rapper Shade canterà “Amore a prima insta” sul palco di Piazza del Popolo in occasione della terza serata del Wind Summer Festival, in onda su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:55:00 GMT)

TheGiornalisti/ Video - il Love Tour regista sold out e viene aggiunta una data a Roma (Wind Summer Festival) : Questa sera i TheGiornalisti parteciperanno al Wind Summer Festival 2018 con "Felicità puttana", il nuovo singolo che farà èarte dell'album "Love"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:55:00 GMT)

LO STATO SOCIALE E LUCA CARBONI/ Video - sul palco con 'Facile' per stupire (Wind Summer Festival 2018) : Lo STATO SOCIALE torna sul palco di Piazza del Popolo con 'Facile', il secondo estratto dall'album 'Primati' cantata al fianco di LUCA CARBONI (Video del singolo).(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:37:00 GMT)

Le Deva/ Video - portano “L’estate tutto l'anno” in piazza del Popolo (Wind Summer Festival 2018) : Le Deva salgono sul palco del Wind Summer Festival con L’estate tutto l’anno. Appuntamento alle 21.25 su Canale 5 con il terzo appuntamento condotto da Ilary Blasi.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:28:00 GMT)

Wind Summer FESTIVAL 2018/ Diretta e cantanti della terza puntata : Thegiornalisti - Benji e Fede e tanti altri : WIND SUMMER FESTIVAL 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 06:08:00 GMT)

#WindSummerFestival – Terza serata del 19 luglio 2018 – Con Ilary Blasi. Gli ospiti e la scaletta della serata. : Estate, ossia musica e divertimento. Per il sesto anno consecutivo, Canale 5 torna a proporre il Wind Summer Festival. Dopo un anno d’assenza, l’evento ritorna ad essere curato da Fascino insieme con l’onnipresente F&P Group, e con la partnership radiofonica di Radio 105, emittente principale del gruppo Radio Mediaset. Cambia, dopo cinque edizioni, la conduttrice dell’evento, che quest’anno sarà Ilary Blasi, ...

Anticipazioni Wind Summer Festival 2018 terza puntata : la scaletta dei cantanti in gara : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il Wind Summer Festival 2018. Lo show musicale condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Rudy Zerbi e Daniele Battaglia è giunto alla sua terza puntata di questa stagione che vedremo in onda domani 19 luglio in prime time dalle 21.15 circa. Una serata che sarà caratterizzata da un nutrito numero di artisti che saliranno sul palco di Piazza del Popolo a Roma tra cui segnaliamo la ...

Wind Summer Festival - gli ospiti della terza puntata : Domani, giovedì 19 luglio, va in onda in prima serata su Canale 5 - e in contemporanea su Radio 105 - la terza puntata del ' Wind Summer Festival ', l'imperdibile appuntamento con la musica dell'...

Wind Summer Festival 2018 : la lista dei cantanti della terza puntata : Quali cantanti si esibiranno alla terza puntata dei Wind Summer Festival 2018 con Ilary Blasi Tutto pronto per la terza puntata dei Wind Summer Festival, in onda su Canale 5 giovedì 19 luglio 2018. Al timone della kermesse ci sono ancora una volta Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Tanti e diversi i cantanti che si esibiranno […] L'articolo Wind Summer Festival 2018: la lista dei cantanti della terza puntata proviene da Gossip e ...

Wind Summer Festival - terza puntata : scaletta - cantanti e tutte le anticipazioni : Domani, giovedì 19 luglio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105 – la terza puntata del "Wind Summer Festival", l’imperdibile...

Wind Summer FESTIVAL : giovedì 19 luglio la terza puntata in onda in prima serata su Canale 5 : Domani, giovedì 19 luglio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105 – la terza puntata del WIND SUMMER FESTIVAL, l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate. A condurre la serata ILARY BLASI insieme a RUDY ZERBI e DANIELE BATTAGLIA. Questi gli artisti che vedremo esibirsi sul palco durante la terza puntata: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Luca Carboni e Lo Stato Sociale, Alice Merton, Ghali, Max ...