Wind Summer Festival 2018 | i cantanti della terza puntata

(Di giovedì 19 luglio 2018) Ultimo Ilarriva alla, in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.15 circa. Alla conduzione, sul palco di Piazza del Popolo a Roma, Ilary Blasi con Daniele Battaglia e Rudy Zerbi.: gli artisti, giovedì 19 luglio Ecco chi sono gli artisti previsti in scaletta durante la: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Luca Carboni e Lo Stato Sociale, Alice Merton, Ghali, Max Pezzali e Ex Otago, Thegiornalisti, Carl Brave e Francesca Michielin, Negrita, Benji e Fede, Cosmo, Carmen, Lost Frequencies, Lorenzo Fragola e Gazzelle, Luca Carboni, Emis Killa, Shade, Ultimo, Francesca Michielin, Thomas, Ex Otago, Achille Lauro con Cosmo, Alessio Bernabei, Yeter & Cecilia Krull (interpretisigla de La Casa di Carta), Boomdabash e Loredana Bertè. La gara dei giovani Anche quest’anno il ...