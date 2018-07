Wind Summer Festival 2018 Cantanti e diretta | l' atteso ritorno di Alessio Bernabei 19

Ospiti in scaletta al Wind Summer Festival il 19 luglio da Benji e Fede a Lorenzo Fragola e Ghali : Il Wind Summer Festival il 19 luglio giunge alla terza serata. La penultima delle quattro serate in prima TV su Canale 5 dalle ore 21.25 vede sul palco di Piazza del Popolo a Roma una serie di Ospiti italiani ed internazionali intenti a presentare i rispettivi singoli in rotazione radiofonica. Alla conduzione ci sarà anche oggi Ilary Blasi con Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Sul palco i migliori artisti italiani del momento, purché in radio ...

Wind Summer Festival 2018 : i cantanti della terza puntata : Ultimo Il Wind Summer Festival 2018 arriva alla terza puntata, in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.15 circa. Alla conduzione, sul palco di Piazza del Popolo a Roma, Ilary Blasi con Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Wind Summer Festival 2018: gli artisti della terza puntata, giovedì 19 luglio Ecco chi sono gli artisti previsti in scaletta durante la terza puntata: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Luca Carboni e Lo Stato Sociale, ...

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli/ “Ci sentiamo cinque volte al giorno” (Wind Summer Festival 2018) : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli sono tra gli ospiti della terza puntata del Wind Summer Festival 2018 in onda questa sera, giovedì 19 luglio, su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:42:00 GMT)

Max Pezzali e Ex-Otago/ “Un'estate ci salverà” - la hit delle vacanze (Wind Summer Festival 2018) : Max Pezzali e Maurizio Carucci degli Ex-Otago portano sul palco del Wind Summer Festival 2018 la loro “Un’estate ci salverà”. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:33:00 GMT)

Boomdabash e Loredana Bertè/ “Non ti dico no” è il brano più suonato alla radio (Wind Summer Festival 2018) : Al Wind Summer Festival 2018 Boomdabash e Loredana Bertè hanno infiammato piazza del Popolo a Roma con la loro hit dell'estate "Non ti dico no". (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:15:00 GMT)

Benji e Fede/ Accendono l'estate con "Moscow Mule" (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera, giovedì 19 luglio, in occasione della terza puntata del Wind Summer Festival 2018 Benji e Fede accenderanno Canale 5 con la loro "Moscow Mule".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:05:00 GMT)

Ultimo/ Video - con Poesia senza veli stupirà ancora? (Wind Summer Festival 2018) : Ultimo, l'artista è esploso con la vittoria di Sanremo Giovani 2018 e ora porta il suo nuovo pezzo Poesia senza veli pronto a stupire ancora una volta tutti. (Wind Summer Festival 2018)(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:22:00 GMT)

Federica Abbate/ Video - sul palco presenta il suo "Pensare troppo mi fa male" (Wind Summer Festival 2018) : Federica Abbate, autrice del brano "Roma Bangkok", presenta sul palco del Wind Summer Festival presenta il suo ultimo brano "Pensare troppo mi fa male".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:17:00 GMT)

Alessio Bernabei/ Video - il nuovi singolo “Ti ricordi di me?” (Wind Summer Festival 2018) : Alessio Bernabei sarà tra gli artisti che si esibiranno durante la terza serata del Wind Summer Festival 2018. Il cantante Tarquinia salirà sul palco con “Ti ricordi di me?”.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:17:00 GMT)

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 : anticipazioni e diretta : Wind Summer Festival, in onda, stasera giovedì 19 luglio 2018, in prima serata, su Canale 5, ed in contemporanea su Radio 105, è giunto al terzo appuntamento. Alla conduzione Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Wind Summer Festival 2018 | terza puntata | Cantanti I cantanti della terza puntata del 'Wind Summer Festival' sono Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Luca Carboni e Lo Stato Sociale, Alice Merton, Ghali, Max Pezzali e ...

Lorenzo Fragola/ Video “Super Martina” : il brano scritto in un pomeriggio (Wind Summer Festival 2018) : Lorenzo Fragola porterà sul palco del Wind Summer Festival, in occasione della terza serata, la sua "Super Martina", scritta insieme a Gazzelle.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:06:00 GMT)

Achille Lauro e Cosmo/ Video - "Angelo Blu" e il volo dei trapper continua (Wind Summer Festival 2018) : I due rapper Achille Lauro e Cosmo saliranno insieme sul palco del Wind Summer Festival in piazza del Popolo a Roma. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:53:00 GMT)